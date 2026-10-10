Rescataron un aguará guazú en Rosario y lo liberaron en una zona rural de Santa Fe

El aguará guazú fue rescatado semanas atrás en el oeste de Rosario. Tras completar controles veterinarios y estudios en el Centro La Esmeralda, fue liberado en una zona rural del departamento San Cristóbal.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe concretó la reinserción en su hábitat natural de un aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) que había sido rescatado semanas atrás en la ciudad de Rosario .

El ejemplar, un macho adulto , fue avistado por trabajadores de una empresa en inmediaciones de avenida Uriburu y Circunvalación . Tras recibir el aviso, personal especializado de la Policía Ecológica acudió al lugar, realizó el rescate y trasladó al animal al Centro de Rescate, Interpretación e Investigación de Fauna La Esmeralda , ubicado en la ciudad de Santa Fe y dependiente del Gobierno provincial.

Macho adulto fue liberado en su hábitat natural tras rescate en Rosario. gentileza

Al ingresar al centro, el equipo veterinario constató que el animal no presentaba lesiones externas. Luego de cumplir con el período de cuarentena, los profesionales aplicaron el protocolo correspondiente para la especie.

Los estudios incluyeron la determinación del sexo, colocación de un microchip, análisis de sangre, radiografías y ecografías, además de la toma de muestras de pelo para realizar estudios genéticos.

Los especialistas determinaron que se trataba de un macho adulto de entre nueve y diez años, que presentaba un excelente estado general de salud.

Una vez finalizados los controles y confirmadas las condiciones necesarias para su regreso a la naturaleza, el aguará guazú fue trasladado a una zona rural del departamento San Cristóbal, donde finalmente fue liberado y devuelto a su hábitat natural.

Una especie protegida en Santa Fe

El aguará guazú es una especie protegida y fue declarado Monumento Natural Provincial. Por este motivo, ante el avistamiento de uno de estos ejemplares en zonas urbanas o periurbanas, las autoridades recomiendan no intentar capturarlo, acorralarlo ni alimentarlo.

La indicación es mantener distancia y comunicarse inmediatamente con el 911, para que pueda intervenir personal especializado y garantizar tanto la seguridad de las personas como el bienestar del animal.