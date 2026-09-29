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La Esmeralda avanza con su segunda etapa de obras: nueve empresas compiten por una licitación de $4.381 millones

La Provincia abrió los sobres para construir el portal de ingreso, el cerramiento y la iluminación perimetral del centro de rescate de fauna de Santa Fe. El proyecto contempla un plazo de ejecución de siete meses y cuenta con financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo.

29 de septiembre 2026 · 18:45hs
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La Esmeralda avanza con su segunda etapa de obras: nueve empresas compiten por una licitación de $4.381 millones

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La Esmeralda avanza con su segunda etapa de obras: nueve empresas compiten por una licitación de $4.381 millones

Nueve empresas presentaron ofertas para ejecutar la segunda etapa de obras del Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda, en la ciudad de Santa Fe. La licitación contempla una inversión prevista de $4.381.593.617,49 y un plazo de ejecución de siete meses.

La apertura de sobres se realizó este martes en el predio ubicado en avenida Aristóbulo del Valle 8700. Los trabajos previstos incluyen la construcción del portal de ingreso, el cerramiento y la iluminación perimetral, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y funcionamiento del espacio.

La intervención forma parte del proyecto “Biodiversidad para la Acción Climática”, que cuenta con financiamiento de la Provincia y de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Las nueve ofertas

Las propuestas económicas fueron presentadas por nueve empresas y uniones transitorias. Todas las cifras están expresadas sin IVA.

Capitel S.A. ofertó $3.923.760.093,24; S&D Obras y Servicios-Frem Construcciones, $2.784.579.926,64; Bauzá Ingeniería-ECP S.A.-La Esmeralda Unión Transitoria, $2.898.624.132,90; Ingeniería y Servicios Delgado S.A., $3.191.706.306,42; Mundo Construcciones S.A., $3.085.421.530,29; EFE Construcciones SRL, $3.033.115.818,68; Tecsa S.A., $2.903.205.129,61; Pirámide S.A., $3.769.498.367,45; y ALCA Ingeniería SRL, $3.082.311.285,86.

La obra prevé reforzar la infraestructura del predio y mejorar sus condiciones de seguridad y funcionamiento.

Un proyecto que busca recuperar La Esmeralda

Durante el acto, el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, destacó el alcance del proyecto y recordó que La Esmeralda era uno de los puntos contemplados inicialmente en el programa de financiamiento internacional.

“En aquel momento, con el gobernador Maximiliano Pullaro, nos sentamos a analizar lo que era un bosquejo del proyecto de este crédito internacional, que tenía pautadas obras en pocos lugares de la provincia. Uno, lógicamente, era La Esmeralda”, relató.

Según explicó, el proyecto finalmente se amplió y contempla 55 intervenciones en los 19 departamentos de Santa Fe.

Estévez también remarcó que el predio no será solamente un centro de rehabilitación y rescate de fauna. “Este espacio no solo será un centro de rehabilitación o de rescate: será un espacio público y allí estará el edificio del Ministerio de Ambiente”, sostuvo.

“La Esmeralda es un lugar que tiene corazón propio, que late por sí mismo en el recuerdo de todos quienes han venido. Es reconocido internacionalmente y esperamos que la ciudadanía vuelva a entrar a este espacio tan maravilloso”, agregó.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, definió la intervención como una “resignificación de lo que fue La Esmeralda”, un lugar que, según recordó, muchas generaciones conocieron durante su etapa escolar. Señaló que se trata de un proyecto pensado para “los nuevos tiempos, para el resguardo y el cuidado de la biodiversidad”.

En la misma línea, el senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi, sostuvo que La Esmeralda es “un símbolo de Santa Fe” y consideró que la obra constituye una deuda pendiente con los trabajadores, la biodiversidad, la ciudad y la región.

“Hay que rescatar y cuidar nuestro patrimonio y la identidad santafesina”, afirmó.

Por su parte, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, destacó el acceso de la provincia a financiamiento internacional y sostuvo que esto permite avanzar en obras y, al mismo tiempo, favorece la participación de empresas locales en los procesos licitatorios.

Qué es La Esmeralda

El Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda forma parte de la política provincial de protección de la fauna silvestre y conservación de la biodiversidad.

El espacio desarrolla tareas de rescate, rehabilitación, investigación e interpretación de fauna y cumple un papel en la atención de animales silvestres que requieren asistencia.

La obra que ahora entra en etapa de evaluación de ofertas se integra al proyecto “Biodiversidad para la Acción Climática”, financiado por la Provincia y la Agencia Francesa de Desarrollo. La AFD otorgó el financiamiento luego de evaluar la capacidad crediticia de Santa Fe y sus antecedentes de cumplimiento de compromisos con organismos internacionales.

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