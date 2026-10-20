Santo Tomé: se promulgó la ordenanza que habilita las negociaciones para que ASSA asuma el servicio de agua

Se trata de la Ordenanza N.º 3.788/2026, sancionada la semana pasada por el Concejo Municipal. La norma faculta formalmente al Departamento Ejecutivo a iniciar actuaciones administrativas y técnicas ante la Provincia y la empresa estatal. Cualquier acuerdo que comprometa bienes, deudas o la planta de personal requerirá una nueva aprobación del cuerpo legislativo.

Paso clave en Santo Tomé: se promulgó la norma que habilita las negociaciones para que ASSA asuma el servicio.

El proceso para la eventual transferencia de los servicios de agua potable y desagües cloacales de Santo Tomé a la órbita provincial dio un paso clave en el plano institucional. El intendente Miguel Weiss Ackerley promulgó la Ordenanza N.º 3.788/2026, la cual autoriza formalmente al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a entablar las gestiones, negociaciones y actuaciones técnicas necesarias para incorporar a la ciudad al régimen de la Ley Provincial N.º 11.220, bajo la prestación de Aguas Santafesinas SA (ASSA).

La normativa, que fue sancionada el pasado 13 de octubre en una acalorada sesión del Concejo Municipal y promulgada por el mandatario el jueves 15, ingresó oficialmente este martes 20 de octubre a las tablas del cuerpo deliberante local.

LEER MÁS: Santo Tomé: el PJ advierte que "no están dadas las condiciones" para el traspaso del agua y reclama una audiencia pública y una auditoría por la deuda con ASSA

"La ordenanza autoriza a iniciar las conversaciones e instrumentos técnicos con el Gobierno provincial y ASSA, pero no implica que el traspaso esté concretado. Cualquier modificación patrimonial, financiera o laboral requerirá el aval del Concejo", reza parte del texto de la Ordenanza N.º 3.788/2026 del DEM Santo Tomé.

Alcances de la ordenanza y el control legislativo obligatorio

La promulgación del texto normativo faculta al DEM a suscribir preacuerdos, convenios marco e instrumentos de evaluación técnica, operativa, patrimonial y financiera con las autoridades de ASSA y del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia.

Sin embargo, para resguardar la autonomía y el patrimonio municipal, la ordenanza contempla un mecanismo de doble candado legislativo:

Intervención previa y aprobación posterior: el Ejecutivo municipal estará obligado a remitir al Concejo Municipal para su tratamiento y aprobación específica todo convenio o instrumento que implique:

1 La asunción de nuevas obligaciones económicas o financieras para las arcas municipales.

2 La disposición o transferencia de bienes patrimoniales pertenecientes al Municipio.

3 Modificaciones en la situación de la planta de personal municipal actualmente afectada a la prestación de los servicios de saneamiento.

Una discusión que dividió al recinto santotomesino

La sanción legislativa de la norma se dio tras un intenso debate político en el recinto de Santo Tomé, donde la iniciativa del oficialismo cosechó seis votos a favor y tres en contra.

Las principales diferencias entre los bloques se centraron en la necesidad de garantizar un plan de inversiones concreto por parte de la provincia para optimizar la red domiciliaria, la preservación de los derechos laborales de los trabajadores sanitarios municipales y el nivel de injerencia que mantendrá el municipio en la fiscalización de las tarifas una vez concretada la eventual transferencia.

Con el marco legal ya promulgado, se abre la etapa de comisiones técnicas mixtas entre el Municipio, el Ministerio de Obras Públicas y ASSA para confeccionar el diagnóstico operativo que determine la viabilidad final del traspaso.