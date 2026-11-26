Los trabajos ocuparán ambas calzadas entre Mariano Candioti y J. Macía. Habrá cambios en el ingreso a la ciudad, mientras que el recorrido hacia Santa Fe mantendrá el desvío vigente.

Cortes y desvíos. Anunciaron cambios en la avenida 7 de Marzo de Santo Tomé desde este viernes por obras en el Puente Carretero.

La Municipalidad de Santo Tomé anunció nuevas modificaciones en la circulación vehicular sobre la avenida 7 de Marzo debido al avance de las obras del Nuevo Puente Carretero . Los cambios comenzarán este viernes 27 de noviembre, desde las primeras horas de la mañana, y afectarán el tránsito en el tramo comprendido entre las calles Mariano Candioti y J. Macía.

Durante los trabajos, que se realizarán sobre ambas calzadas, quedará totalmente interrumpida la circulación por ese sector de la avenida para todo tipo de vehículos. Por ese motivo, se establecerán recorridos alternativos para quienes ingresen a Santo Tomé desde Santa Fe y para quienes se dirijan en sentido contrario.

Cómo serán los desvíos hacia Santo Tomé

Los conductores que lleguen desde Santa Fe y desciendan del Puente Carretero deberán ingresar por avenida 7 de Marzo y girar obligatoriamente a la izquierda en calle Mariano Candioti.

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Para facilitar la circulación, Candioti tendrá sentido único de norte a sur en el tramo comprendido entre avenida 7 de Marzo y Juan de Garay. Los automovilistas deberán continuar por el recorrido indicado por la señalización dispuesta en la zona.

El recorrido desde Santo Tomé hacia Santa Fe

Para quienes circulen desde Santo Tomé hacia la ciudad de Santa Fe, se mantendrá el desvío que ya se encuentra vigente.

Los vehículos deberán transitar por avenida 7 de Marzo, girar a la derecha en J. Macía, continuar hasta calle Colón y doblar a la izquierda para llegar a avenida Mitre, desde donde podrán acceder al Puente Carretero.

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Cierre de la cortada Falucho

Además de la interrupción sobre avenida 7 de Marzo, la cortada Falucho, ubicada al norte de esa arteria, permanecerá completamente cerrada. Durante el desarrollo de las tareas no se permitirá el ingreso ni el egreso de vehículos.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos que viven en ese sector retirar sus automóviles antes del inicio de los trabajos y estacionarlos en calles paralelas.

Las autoridades recomendaron circular con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal de tránsito para evitar inconvenientes mientras avanza la obra del nuevo enlace vial.