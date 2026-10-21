Uno Santa Fe | Santa Fe | San Cristóbal

Tragedia en la escuela de San Cristóbal: la familia de Ian Cabrera demandará a los padres del atacante, al abuelo y al colegio

El abogado Luis Hilbert confirmó que entablarán acciones civiles contra los progenitores del agresor, el abuelo —propietario de la escopeta utilizada en la tragedia— y la Escuela N°40. La familia de Ian Cabrera expresó un profundo dolor por el fallo que declaró no punible al autor de 15 años.

21 de octubre 2026 · 12:48hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Tragedia en la escuela de San Cristóbal: la familia de Ian Cabrera demandará a los padres del atacante

Tragedia en la escuela de San Cristóbal: la familia de Ian Cabrera demandará a los padres del atacante, al abuelo y al colegio

El dolor y la indignación volvieron a apoderarse de la familia de Ian Cabrera (13 años), el estudiante asesinado el pasado 30 de marzo en la Escuela Nº 40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal, luego de que la Justicia de Menores confirmara de manera oficial el sobreseimiento del menor de 15 años (Gino C.) autor de los disparos.

Ante la aplicación irrestricta de la ley nacional que declaraba no punibles a los menores de 16 años al momento del hecho, la representación legal de los familiares de la víctima confirmó que avanzará con el reclamo de responsabilidades en el fuero civil contra el entorno directo del agresor y las autoridades educativas.

View this post on Instagram

"La noticia puso muy triste a la familia. Los jueces deben tener mayor conciencia de sus fallos. Se va a accionar civilmente contra la madre de Gino, contra el padre y contra el abuelo, porque el abuelo fue el portador de la escopeta, y contra la propia escuela", subrayó Luis Hilbert, abogado querellante de la familia de Ian Cabrera.

LEER MÁS: Tragedia en San Cristóbal: tras la sentencia, ¿qué pasó con el adolescente que disparó?

Demandas civiles contra los padres, el abuelo y la escuela

En declaraciones vertidas tras la resolución judicial dictada por el juez José Boaglio, el abogado Luis Hilbert detalló que el sobreseimiento penal no exime de responsabilidades patrimoniales y civiles a quienes debían velar por la guarda del menor y la custodia de la escopeta utilizada en la masacre.

La estrategia de la querella apuntará a tres frentes de responsabilidad:

Los progenitores del menor: por la patria potestad y la falta de supervisión directa sobre el comportamiento e intenciones del adolescente.

El abuelo del agresor: por el deber de cuidado y falta de resguardo sobre el arma de fuego (la escopeta de su propiedad que el menor sustrajo para llevar al colegio).

El establecimiento educativo: contra la Escuela N.º 40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal por la responsabilidad institucional en el deber de custodia y seguridad de los alumnos en el predio.

La apelación del MPA: no se cuestiona la impunidad sino el fuero de intervención

Paralelamente, la resolución del juez Boaglio dio por totalmente probada la materialidad del ataque y la plena participación del agresor en el homicidio de Cabrera y las lesiones inferidas a los otros ocho estudiantes. De todas formas, la vigencia de la norma penal al momento del crimen tornaba inevitable la declaración de no punibilidad.

Sin embargo, el recurso de apelación presentado por la fiscal Carina Gerbaldo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) no discute el sobreseimiento legal del adolescente, sino la decisión de desprenderse del caso y remitir intempestivamente el legajo al Fuero de Familia.

Para la fiscalía, desvincular la causa del fuero penal juvenil privaría a la Justicia de seguir supervisando de manera estricta las medidas cautelares sobre el menor, tales como su alojamiento fuera de la ciudad de San Cristóbal, la continuidad de los peritajes psicológicos y la prohibición del uso de redes sociales.

LEER MÁS: Tragedia en San Cristóbal: la Justicia sobreseyó al adolescente que mató a un alumno en la escuela

El comunicado de la familia

La familia de Ian Cabrera prefirió no tomar contacto con los medios de comunicación tras conocerse la resolución judicial. Sin embargo se expresó a través de un comunicado difundido por redes sociales.

En él cuestionaro la decisión que tomó el juez José Boaglio. “¿Y la familia de IAN? ¿Y el dolor de una ciudad que todavía intenta sanar?” se preguntan.

“La ley podrá explicar una decisión judicial, pero no borra el dolor, no devuelve ni una vida ni cierra las heridas” expresaron.

San Cristóbal Ian Cabrera demandas Tragedia menor
Noticias relacionadas
Roban caños de gas, cobre y tapas de hierro en barrio San Martín y el angustiante reclamo de los vecinos.

Hartazgo de vecinos en barrio San Martín por el robo masivo de cobre y bronce de caños de gas y llaves de agua

Un ciervo axis apareció desorientado en barrio Fomento 9 de Julio y fue rescatado por la Policía

Sorpresa en barrio Fomento 9 de Julio: un ciervo axis corría desorientado por las calles y fue rescatado

Debate en la Cámara de Diputados: alertan que las familias toman créditos en billeteras virtuales para comprar comida.

Preocupación por el sobreendeudamiento familiar en Santa Fe: debate en Diputados sobre la crisis por el crédito para consumo diario

Puccini en Neuquén: Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta

Gustavo Puccini en Neuquén: "Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta"

Lo último

El rubro en el que Colón integra el Top 5 de la Primera Nacional

El rubro en el que Colón integra el Top 5 de la Primera Nacional

Unión, atento: cómo se encuentran Menossi y Mosqueira de sus lesiones

Unión, atento: cómo se encuentran Menossi y Mosqueira de sus lesiones

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Último Momento
El rubro en el que Colón integra el Top 5 de la Primera Nacional

El rubro en el que Colón integra el Top 5 de la Primera Nacional

Unión, atento: cómo se encuentran Menossi y Mosqueira de sus lesiones

Unión, atento: cómo se encuentran Menossi y Mosqueira de sus lesiones

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Chiementín, tras el debut de Peresutti en Unión: Tiene una condición altísima y un gran futuro

Chiementín, tras el debut de Peresutti en Unión: "Tiene una condición altísima y un gran futuro"

Colón, con tres cambios y una innovación táctica para visitar a Ciudad de Bolívar

Colón, con tres cambios y una innovación táctica para visitar a Ciudad de Bolívar

Ovación
Chiementín, tras el debut de Peresutti en Unión: Tiene una condición altísima y un gran futuro

Chiementín, tras el debut de Peresutti en Unión: "Tiene una condición altísima y un gran futuro"

Casa Unión: el plan de pago que acordó la dirigencia rojiblanca con la familia Malvicino

Casa Unión: el plan de pago que acordó la dirigencia rojiblanca con la familia Malvicino

Villa Dora, otra vez entre los protagonistas de la Liga Argentina Femenina

Villa Dora, otra vez entre los protagonistas de la Liga Argentina Femenina

La Reserva de Colón se mide ante Ferro en Caballito y busca volver al triunfo

La Reserva de Colón se mide ante Ferro en Caballito y busca volver al triunfo

Unión quiere hacerse fuerte en el Malvicino y va por otro triunfo ante Barrio Parque en la Liga Argentina

Unión quiere hacerse fuerte en el Malvicino y va por otro triunfo ante Barrio Parque en la Liga Argentina

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula