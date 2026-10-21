El abogado Luis Hilbert confirmó que entablarán acciones civiles contra los progenitores del agresor, el abuelo —propietario de la escopeta utilizada en la tragedia— y la Escuela N°40. La familia de Ian Cabrera expresó un profundo dolor por el fallo que declaró no punible al autor de 15 años.

Tragedia en la escuela de San Cristóbal: la familia de Ian Cabrera demandará a los padres del atacante, al abuelo y al colegio

El dolor y la indignación volvieron a apoderarse de la familia de Ian Cabrera (13 años), el estudiante asesinado el pasado 30 de marzo en la Escuela Nº 40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal , luego de que la Justicia de Menores confirmara de manera oficial el sobreseimiento del menor de 15 años (Gino C.) autor de los disparos.

Ante la aplicación irrestricta de la ley nacional que declaraba no punibles a los menores de 16 años al momento del hecho, la representación legal de los familiares de la víctima confirmó que avanzará con el reclamo de responsabilidades en el fuero civil contra el entorno directo del agresor y las autoridades educativas.

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"La noticia puso muy triste a la familia. Los jueces deben tener mayor conciencia de sus fallos. Se va a accionar civilmente contra la madre de Gino, contra el padre y contra el abuelo, porque el abuelo fue el portador de la escopeta, y contra la propia escuela", subrayó Luis Hilbert, abogado querellante de la familia de Ian Cabrera.

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Demandas civiles contra los padres, el abuelo y la escuela

En declaraciones vertidas tras la resolución judicial dictada por el juez José Boaglio, el abogado Luis Hilbert detalló que el sobreseimiento penal no exime de responsabilidades patrimoniales y civiles a quienes debían velar por la guarda del menor y la custodia de la escopeta utilizada en la masacre.

La estrategia de la querella apuntará a tres frentes de responsabilidad:

Los progenitores del menor: por la patria potestad y la falta de supervisión directa sobre el comportamiento e intenciones del adolescente.

El abuelo del agresor: por el deber de cuidado y falta de resguardo sobre el arma de fuego (la escopeta de su propiedad que el menor sustrajo para llevar al colegio).

El establecimiento educativo: contra la Escuela N.º 40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal por la responsabilidad institucional en el deber de custodia y seguridad de los alumnos en el predio.

La apelación del MPA: no se cuestiona la impunidad sino el fuero de intervención

Paralelamente, la resolución del juez Boaglio dio por totalmente probada la materialidad del ataque y la plena participación del agresor en el homicidio de Cabrera y las lesiones inferidas a los otros ocho estudiantes. De todas formas, la vigencia de la norma penal al momento del crimen tornaba inevitable la declaración de no punibilidad.

Sin embargo, el recurso de apelación presentado por la fiscal Carina Gerbaldo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) no discute el sobreseimiento legal del adolescente, sino la decisión de desprenderse del caso y remitir intempestivamente el legajo al Fuero de Familia.

Para la fiscalía, desvincular la causa del fuero penal juvenil privaría a la Justicia de seguir supervisando de manera estricta las medidas cautelares sobre el menor, tales como su alojamiento fuera de la ciudad de San Cristóbal, la continuidad de los peritajes psicológicos y la prohibición del uso de redes sociales.

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El comunicado de la familia

La familia de Ian Cabrera prefirió no tomar contacto con los medios de comunicación tras conocerse la resolución judicial. Sin embargo se expresó a través de un comunicado difundido por redes sociales.

En él cuestionaro la decisión que tomó el juez José Boaglio. “¿Y la familia de IAN? ¿Y el dolor de una ciudad que todavía intenta sanar?” se preguntan.

“La ley podrá explicar una decisión judicial, pero no borra el dolor, no devuelve ni una vida ni cierra las heridas” expresaron.