Tras el éxito de los Fan Fest Suramericanos, proponen convertir al Parque del Sur en un anfiteatro natural

La iniciativa de la concejala Silvina Cian fue aprobada en el Concejo y busca acondicionar el espacio para actividades culturales, protocolares y recreativas. También plantea darle un uso preferencial para los festejos del 15 de noviembre, aniversario de la fundación de la ciudad.

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó este jueves un proyecto de resolución para convertir al Parque General Manuel Belgrano, conocido como Parque del Sur, en un anfiteatro natural para la realización de grandes eventos .

La iniciativa, impulsada por la concejala Silvina Cian, propone avanzar con las tareas necesarias para acondicionar el espacio y contempla su utilización preferencial para los festejos oficiales del 15 de noviembre, fecha en la que se conmemora el aniversario de la fundación de la ciudad.

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Cian destacó que el Parque del Sur “reúne condiciones naturales que lo convierten en un escenario propicio para las grandes convocatorias”. En ese sentido, señaló la importancia de “aprovechar el potencial de los espacios públicos y consolidar lugares de encuentro para la comunidad”.

La propuesta también apunta a promover el turismo cultural y ofrecer a los artistas locales un escenario emblemático para sus presentaciones, a partir de las características del parque y de su capacidad para recibir a una gran cantidad de personas.

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El antecedente de los Juegos Suramericanos

Uno de los fundamentos del proyecto es el protagonismo que tuvo el Parque del Sur durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El espacio fue escenario de actividades que convocaron a miles de personas y mostraron su capacidad para albergar encuentros masivos vinculados al deporte, la cultura y la recreación.

Durante el cierre de los Fan Fest, más de 100.000 personas participaron de una jornada en el parque, con música, cultura, gastronomía y encuentro ciudadano.

“Los Juegos terminaron, pero las obras quedan, la experiencia queda, los recuerdos quedan y queda, sobre todo, una Santa Fe que demostró que puede estar a la altura de los grandes acontecimientos. Y ese legado tiene que seguir creciendo”, expresó Cian al referirse a la importancia de sostener y aprovechar lo que dejó el evento internacional.

Para concluir, la concejala consideró que el desafío es “dar continuidad al uso de los espacios que demostraron su capacidad para recibir grandes acontecimientos y fortalecer su vínculo con la vida cotidiana de los santafesinos”.