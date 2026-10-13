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Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Una de las estructuras quedó sin un brazo y otra tiene una reparación provisoria. También se registraron inscripciones en un cesto de basura y residuos esparcidos en la CapiPlaza.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

13 de octubre 2026 · 19:11hs
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Vandalismo en CapiPlaza. Dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y mobiliario urbano.

Vandalismo en CapiPlaza. Dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y mobiliario urbano.

Las figuras de Capi, la mascota de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, fueron vandalizadas en la CapiPlaza del Parque del Sur, en la ciudad de Santa Fe. Los daños fueron advertidos este lunes por la mañana y alcanzaron a dos de las estructuras instaladas en el espacio recreativo.

Una de las figuras, destinada a que los visitantes puedan intervenirla con fibrones y dejar mensajes, quedó sin uno de sus brazos. Otra estructura también presenta roturas en una extremidad, que fue cubierta de manera provisoria con cinta.

Los destrozos alteraron el estado de las instalaciones de un espacio creado para que vecinos y visitantes interactúen con la mascota de la competencia deportiva que tuvo a Santa Fe como una de sus sedes.

Daños en las figuras y el mobiliario urbano

El deterioro no se limita a las esculturas. En la CapiPlaza también se observaron pintadas e inscripciones sobre uno de los cestos de residuos, además de basura esparcida en distintos sectores del lugar.

LEER MÁS: Furor por Capi tras los Juegos Suramericanos: se vendieron 75.000 peluches y lanzan una nueva tanda navideña

Las imágenes muestran las consecuencias de los daños en las figuras y en elementos del mobiliario urbano destinados al uso cotidiano de quienes visitan el parque.

Hasta el momento, no trascendieron datos sobre los responsables del vandalismo ni información oficial sobre posibles tareas de reparación de las estructuras afectadas.

Un espacio pensado para interactuar con Capi

La CapiPlaza fue inaugurada en septiembre como parte de las propuestas vinculadas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El espacio cuenta con figuras de Capi que buscan generar un punto de encuentro y recreación para los visitantes del Parque del Sur.

La mascota se convirtió en uno de los símbolos visuales de la competencia deportiva y su presencia en el paseo buscó extender el espíritu de los Juegos más allá de los escenarios deportivos.

Sin embargo, las roturas registradas y las pintadas en el mobiliario urbano contrastan con el objetivo recreativo de la iniciativa y vuelven a poner en foco el cuidado de los espacios públicos de la capital provincial.

capi Parque del Sur mascota
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