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Furor por Capi tras los Juegos Suramericanos: se vendieron 75.000 peluches y lanzan una nueva tanda navideña

La demanda de peluches del carpincho oficial superó cinco veces las estimaciones iniciales. La organización confirmó que ya se encuentra en producción una nueva tirada junto a una fábrica nacional para responder al entusiasmo que dejó el personaje.

1 de octubre 2026 · 10:13hs
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Capi está buscando trabajo: tras agotar 75.000 peluches

"Capi está buscando trabajo": tras agotar 75.000 peluches, la mascota de los Juegos Suramericanos tendrá una nueva tanda antes de Navidad.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegaron a su fin, pero el fenómeno generado en torno a Capi, la mascota oficial del evento, sigue más vigente que nunca. Tras convertirse en uno de los grandes símbolos del certamen deportivo y cultural, los peluches del simpático carpincho agotaron por completo su stock inicial de 75.000 unidades, y desde la organización confirmaron que ya se prepara un nuevo lote que saldrá a la venta antes de las fiestas navideñas.

La novedad fue dada a conocer por Edelveis Bergesio, directora de Comunicación, Marketing y Eventos de los Odesur 2026, quien repasó los entretelones de la creación y la estrategia desplegada con el personaje.

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"Sobrepasó todas las expectativas"

Según relató la funcionaria, la respuesta de la gente sobrepasó todas las expectativas proyectadas tras consultar a referentes de certámenes internacionales anteriores, cuya cifra media de ventas oscilaba apenas en las 15.000 unidades.

"Superamos cinco veces esa referencia inicial y se vendieron absolutamente todos. Para quienes no llegaron a comprarlo, ya estamos produciendo una nueva tanda que llegará para antes de Navidad", confirmó Bergesio. El trabajo se realiza en conjunto con una firma argentina que confecciona licencias para Disney, combinando fabricación exterior con ensamblado final en el país.

"Para nosotros Capi fue el embajador de los Juegos. Su nombre viene de 'capitán', aunque también conecta con 'capibara'. Hoy la competencia terminó y, con humor decimos que Capi está buscando trabajo, con la posibilidad abierta de que siga como embajador del deporte santafesino", subrayó Edelveis Bergesio, directora de Comunicación y Marketing de los Odesur 2026.

La anatomía de un fenómeno: llama suramericana, entrenamiento y 700 fiestas populares

Detrás del carismático personaje existió una rigurosa planificación comunicacional y artística que se extendió durante más de un año a lo largo de todo el territorio provincial:

Diseño distintivo: aunque la elección del carpincho fue unánime desde el inicio, el equipo creativo —integrado por entre 10 y 15 profesionales— resolvió añadirle un rasgo único: la llama suramericana en la cabeza, distintivo del fuego deportivo continental.

Comportamiento y actuación: el artista Julián Gómez Lucero fue el encargado de darle vida al personaje, para lo cual se diagramaron entrenamientos específicos sobre movimientos y gesticulación con el fin de mantener la misma identidad en cada aparición pública.

Gira previa de un año: Capi comenzó su recorrido 365 días antes del certamen durante el encendido de la cuenta regresiva en Rosario. Desde allí, visitó más de 300 escuelas, participó en 700 fiestas populares y acompañó la antorcha por 30 localidades, sumado a presencias en Cosquín, Villa Carlos Paz y Mar del Plata.

Legado deportivo: aunque por el momento no tiene un rol institucional formal asignado tras el cierre de los Juegos, las autoridades analizan mantener a Capi como la figura promocional fija del deporte en Santa Fe.

Juegos Suramericanos capi Peluche expectativas
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