Casa Unión: el plan de pago que acordó la dirigencia rojiblanca con la familia Malvicino

La comisión directiva que encabeza el presidente de Unión Luis Spahn continúa afrontando el pago de las 13 cuotas

El plan de pago de la dirigencia para adquirir el predio Casa Unión.

En noviembre del 2025, la dirigencia tatengue oficializaba la compra del predio Casasol que inmediatamente fue bautizado con el nombre de Casa Unión.

En las últimas semanas, la información daba cuenta de que existía un deuda por parte del club con la familia Malvicino, dado que no se habían pagado algunas cuotas en tiempo y forma.

El acuerdo para adquirir Casa Unión

Lo cierto es que este miércoles, Sol Play 91.5 dio a conocer los detalles respecto a lo que fue la adquisición del predio, en cuanto al valor del mismo y las cuotas que se acordaron.

Así las cosas, en el momento en que se cerró la operación y con la firma de las partes, Unión afrontó un pago de 300.000 dólares y se definió que el saldo de 1.300.000 se pagarían en 13 cuotas mensuales.

LEER MÁS: Unión tiene árbitro para el duelo vital ante Estudiantes en el 15 de Abril

Así las cosas, Unión pagará 1.600.000 dólares por el predio. Por el momento, ya se abonaron los 300.000 dólares y siete cuotas, es decir que la erogación realizada asciende a 1.000.000 de dólares.

Y lo que estaría confirmado es que esta semana se estará abonando la octava cuota y 10 días después, la dirigencia saldará la novena cuota.