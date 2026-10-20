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Unión tiene árbitro para el duelo vital ante Estudiantes en el 15 de Abril

La Liga Profesional dio las designaciones arbitrales de la fecha 14 del Clausura, donde Unión recibirá a Estudiantes

Ovación

Por Ovación

20 de octubre 2026 · 19:51hs
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Unión tiene árbitro para el duelo vital ante Estudiantes en el 15 de Abril

La Liga Profesional dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 14 del Torneo Clausura, en la que Unión recibirá a Estudiantes. El encuentro se disputará el próximo lunes, desde las 19, en el estadio 15 de Abril y contará con Pablo Dóvalo como juez principal.

El árbitro estará acompañado por Cristian Navarro y Lucas Ripoli como asistentes, mientras que Martín Despósito se desempeñará como cuarto árbitro. Por su parte, el VAR estará a cargo de Fernando Espinoza y el AVAR será Leandro Billanueva.

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¿Cómo le fue a Unión con Dóvalo?

El historial de Dóvalo con el Tatengue registra apenas tres partidos dirigidos, con un saldo de una victoria y dos derrotas. El único triunfo rojiblanco se produjo el 13 de agosto de 2014, cuando Unión venció 2-0 como local a Independiente Rivadavia, por la Primera Nacional.

Uni&oacute;n gan&oacute; solo una vez con Pablo D&oacute;valo.

Unión ganó solo una vez con Pablo Dóvalo.

Fecha 14

Viernes 23 de octubre

18.00 Gimnasia – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Agustín Méndez

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Javier Uziga

18.30 Gimnasia (Mza.) – Platense (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Mihura

21.15 Tigre – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Gonzalo Creimermann

Sábado 24 de octubre

14.45 Banfield – Lanús (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Gastón Suárez

17.00 Talleres – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Federico Cano

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Manuel Girett

19.15 San Lorenzo – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez

VAR: Sebastián Bresba

AVAR: Maximiliano López Monti

21.30 Rosario Central – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

VAR: Yamil Possi

AVAR: Nelson Sosa

Domingo 25 de octubre

14.45 Aldosivi – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Lucas Comesaña

17.00 Independiente – Boca (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Diego Romero

19.15 River – Racing (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Diego Bonfa

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

VAR: Felipe Viola

AVAR: Diego Verlota

21.30 Central Córdoba – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: José Carreras

AVAR: Maximiliano Manduca

21.30 Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Joaquín Gil

Lunes 26 de octubre

19.00 Unión – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Martin Desposito

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Leandro Billanueva

21.15 Instituto – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Nicolás Ramírez

AVAR: Wenceslao Meneses

Martes 27 de octubre

19.00 Argentinos – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Iván Núñez

Unión Estudiantes Pablo Dóvalo
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