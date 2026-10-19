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El historial entre Unión y Deportivo Riestra que apenas cuenta con dos partidos

El Tate y el Malevo apenas se enfrentaron en dos ocasiones a lo largo de su historia. Y en esta oportunidad, será la primera vez que el Rojiblanco visite a Riestra

Ovación

Por Ovación

19 de octubre 2026 · 08:55hs
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Unión está invicto enfrentando a Riestra.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión está invicto enfrentando a Riestra.

Este lunes desde las 21.15 Deportivo Riestra y Unión se verán las caras, completando la fecha 13 del Torneo Clausura y dicho cotejo contará con el arbitraje de Pablo Echavarría.

El historial entre Unión y Deportivo Riestra

Son apenas dos los partidos en los que se enfrentaron Unión y Deportivo Riestra, con la particularidad, de que ambos se disputaron en el estadio 15 de Abril.

El primer antecedente fue por el Torneo de la Liga 2024, cuando el 30 de agosto de 2024 igualaron 0-0 en Santa Fe, en un partido discreto y sin emociones.

LEER MÁS: Números favorables: cómo le fue a Unión con Pablo Echavarría como árbitro

Por su parte, la segunda vez que se vieron las caras fue por el Torneo Apertura 2026, cuando el 3 de abril de este año el Tate venció por 2-0 al Malevo.

Los goles del equipo rojiblanco fueron anotados por Marcelo Estigarribia en la primera etapa y en el último minuto del partido Cristian Tarragona convirtió el segundo gol.

Unión Deportivo Riestra historial
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