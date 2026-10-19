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Números favorables: cómo le fue a Unión con Pablo Echavarría como árbitro

Pablo Echavarría será el encargado de impartir justicia este lunes, desde las 21.15, en el Guillermo Laza. Dirigió a Unión en 24 oportunidades.

Ovación

Por Ovación

19 de octubre 2026 · 08:05hs
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Números favorables: cómo le fue a Unión con Pablo Echavarría como árbitro

Unión buscará cortar la racha de cuatro derrotas consecutivas cuando visite este lunes a Deportivo Riestra, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura. Para el encuentro en el estadio Guillermo Laza, la AFA designó a Pablo Echavarría, un árbitro que cuenta con un amplio historial dirigiendo al Tatengue.

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Echavarría dirigió a Unión en 24 partidos oficiales, con un saldo de seis victorias, 13 empates y cinco derrotas. El dato que sobresale es la cantidad de igualdades, que representa más de la mitad de los encuentros que el juez condujo al equipo santafesino.

Uni&oacute;n tendr&aacute; una visita dura frente a Deportivo Riestra, donde tendr&aacute; el objetivo de cortar la racha de cuatro derrotas al hilo.

Unión tendrá una visita dura frente a Deportivo Riestra, donde tendrá el objetivo de cortar la racha de cuatro derrotas al hilo.

La primera vez que lo arbitró fue el 28 de octubre de 2017, en el triunfo rojiblanco por 2-0 ante Godoy Cruz, en el estadio 15 de Abril. Lucas Gamba, de penal, y Diego Zabala marcaron los goles de aquella victoria. En ese encuentro, Leonardo Burián le atajó un penal al propio Zabala.

El último antecedente, una goleada en el 15 de Abril

La última vez que Echavarría dirigió a Unión fue el 29 de agosto de este año, cuando el Tatengue se impuso por 4-1 ante Sarmiento de Junín, en Santa Fe.

En aquella oportunidad, Cristian Tarragona convirtió dos goles, mientras que Ignacio Malcorra y Eric Ramírez completaron la goleada. Julián Mavilla marcó el descuento para el conjunto de Junín.

Ese antecedente representa la victoria más reciente de Unión bajo el arbitraje de Echavarría y aparece como un recuerdo positivo antes de un compromiso en el que el equipo de Leonardo Madelón necesita recuperarse desde lo futbolístico y cortar su seguidilla negativa.

Riestra también tiene buenos números con Echavarría

El historial del árbitro con el rival de Unión también muestra una tendencia favorable. Echavarría dirigió a Deportivo Riestra en nueve oportunidades, con cuatro victorias, cuatro empates y una sola derrota.

El primer antecedente se remonta al 20 de octubre de 2017, cuando el Malevo consiguió un triunfo por 2-1 ante Jonathan Herrera y Braian Sánchez, en un partido correspondiente a la Primera Nacional.

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La última vez que lo tuvo como árbitro fue el 18 de agosto de este año, por la Copa Argentina. Riestra eliminó por penales a Gimnasia y Esgrima La Plata, luego de empatar 1-1 durante el tiempo reglamentario. Nicolás Benegas puso en ventaja al conjunto de Bajo Flores y Mateo Seoane estableció la igualdad para el equipo platense. En la definición desde los doce pasos, el Malevo se impuso por 5-3.

De esta manera, tanto Unión como Riestra llegan al partido con antecedentes estadísticos favorables bajo el arbitraje de Echavarría. El historial, sin embargo, quedará en segundo plano cuando comience el encuentro: el Tatengue necesita sumar para recuperar confianza y mantener sus posibilidades de meterse entre los ocho mejores de la Zona A.

Unión Pablo Echavarría Riestra
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