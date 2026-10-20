Unión logró cortar la racha de cuatro derrotas consecutivas, mejorando en lo futbolístico, en relación a lo que había mostrado ante Defensa y Justicia

El uno por uno de Unión en el empate ante Deportivo Riestra.

Matías Mansilla (5): Estuvo atento en varias acciones en las que salió rápido a cortar yendo al piso. En la acción previa al gol, el arquero de Unión alcanzó a mandar la pelota al córner, pero no pudo tapar el cabezazo para evitar el gol de Deportivo Riestra.

Tobías Rubio (7): Anticipo perfecto de cabeza para establecer el empate. Pese a desempeñarse como lateral apareció dentro del área como si fuera un centrodelantero para marcar el gol y darle tranquilidad al equipo.

Matías Rocha (4): No ofrece seguridad, se lo nota lento y en este partido perdió más de lo que ganó por arriba. Hasta el momento no cumplió con la expectativas y está en deuda.

Juan Pablo Ludueña (5): Ganó y perdió por arriba, expeditivo en la mayoría de las acciones en las que intervino, pero también cometió algunos errores evitables.

Lucas Ayala (7): La figura de Unión, centro perfecto para el gol de Rubio. Cuando pasó al ataque lo hizo con criterio, pero además se mostró muy firme en la marca y jugando con mucho aplomo.

Julián Palacios (5): Mostró voluntad y ganas para encarar por derecha, pero le faltó resolver mejor en los metros finales, está lejos de su mejor versión.

Joaquín Mosqueira (5): Discreto rendimiento, probó en un par de ocasiones con remates de media distancia pero no tuvo precisión con la pelota en los pies.

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Mateo Peressutti (7): Muy buen partido, casi convierte con un remate de media distancia que dio en el travesaño. Criterioso en el manejo del balón, siempre bien ubicado y marcando presencia. Más que auspicioso su debut como titular.

Brahian Cuello (5): Su participación más positiva en el partido fue un pase para dejar solo a Lucas Ayala, quien terminó asistiendo a Rubio. Sacrificio para el ida y vuelta, pero sin mucha claridad.

Cristian Tarragona (5): Peleó mucho, retrocedió para tomar contacto con el balón, pero no dispuso de chances como para convertir, salvo ese remate desde casi mitad de la cancha que Arce mandó al córner.

Marcelo Estigarribia (4): Nadie puede reprocharle la actitud que muestra, pero con eso solo no alcanza, lejos del gol y sin pesar dentro del área rival.

Mauro Luna Diale (-): Se recostó por el sector izquierdo, pero participó poco en el circuito de juego, algunos pases hacia los costados, pero sin profundizar.

Eric Ramírez (-): Ingresó para jugar los últimos 10' y se posicionó como carrilero por derecha, una posición en la que no se desempeña habitualmente. Escasa participación.

Ignacio Malcorra (-): Entró faltando dos minutos para el final, por lo cual no tuvo tiempo para entrar en acción, aún cuando se equivocó en un pase para Luna Diale.