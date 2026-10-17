Entre los varios cambios que tendría Unión, se perfila la vuelta de Juan de Dios Pintado

Luego de ocupar un lugar en el banco de relevos, el defensor uruguayo cuenta con chances de volver a ser titular en el partido ante Deportivo Riestra

Juan de Dios Pintado tiene chances de volver a ser titular el lunes cuando Unión visite a Deportivo Riestra.

Con la lesión que sufrió Lautaro Vargas en el partido ante San Lorenzo, Juan de Dios Pintado se ganó un lugar como titular y sus primeros partidos como titular mostró buenos rendimientos.

Sin embargo, con el correr de las fechas, su nivel fue decayendo, al punto tal que Leonardo Madelón lo excluyó de la formación titular en el partido ante Defensa y Justicia, yendo al banco, pero sin sumar minutos.

En su lugar ingresó Tobías Rubio, debutando con la camiseta de Unión. Pero está claro que el rendimiento defensivo del equipo ante el Halcón de Varela no fue bueno y por eso el DT planea alternativas.

De esta manera, existe la chance concreta de que el defensor uruguayo recupere su lugar en la formación titular en el partido que el lunes el Tate jugará ante Deportivo Riestra.

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En lo que va del Torneo Clausura, Juan de Dios Pintado lleva jugados 10 partidos, seis de ellos como titular y en los cuatro restantes ingresó en los segundos tiempos, sumando 637' en cancha.

No estuvo a disposición en la 1° fecha ante Platense, dado que la dirigencia no había logrado levantar la inhibición y por eso no pudieron jugar los refuerzos que se habían sumado en el último mercado de pases.

Así las cosas y a la espera de los próximos entrenamientos, es factible que para visitar a Deportivo Riestra, Madelón disponga el ingreso de Juan de Dios Pintado en lugar de Tobías Rubio.