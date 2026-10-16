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Madelón sorprendió en Unión: Peresutti se mete en la pelea por un lugar ante Riestra

Mateo Persutti apareció entre los titulares en el ensayo de este viernes. El entrenador también ensayó modificaciones en el mediocampo, la defensa y el ataque.

Ovación

Por Ovación

16 de octubre 2026 · 17:12hs
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Madelón sorprendió en Unión: Peresutti se mete en la pelea por un lugar ante Riestra

Unión continúa preparando el partido del lunes ante Deportivo Riestra, con la necesidad de cortar la racha de cuatro derrotas consecutivas y mantener vivas sus posibilidades de meterse en los playoffs. En la práctica de este viernes, Leonardo Madelón comenzó a probar alternativas para definir la formación y una de las novedades fue la presencia de Mateo Peresutti entre los futbolistas que trabajaron durante más tiempo con el equipo principal.

LEER MÁS: El doble desafío de Unión ante Riestra: volver al triunfo y recuperar seguridad

Peresutti se mete en la consideración de Madelón

El mediocampista de 19 años, nacido en San Justo, llegó a Unión en 2024 y se destacó en la Reserva que conduce Alejandro Trionfini. A comienzos de esta temporada se incorporó al plantel profesional y en septiembre firmó su primer contrato con el club, con vigencia hasta diciembre de 2028.

Ahora, el juvenil podría tener la oportunidad de debutar en la Primera del Tatengue. Si el entrenador lo confirma en el equipo inicial para visitar a Riestra, ocuparía un lugar en la mitad de la cancha en reemplazo de Giaccone. De todos modos, Madelón todavía debe definir la alineación y el último entrenamiento, previsto para el sábado por la mañana en Casa Unión, será importante para despejar las dudas.

La posible inclusión de Peresutti aparece en una semana en la que el cuerpo técnico busca respuestas futbolísticas para revertir el presente. Unión viene de perder ante Defensa y Justicia y necesita sumar en condición de visitante para no quedar todavía más relegado en la pelea por la clasificación.

El mediocampo, el sector con más variantes

Durante el ensayo, Madelón también probó otros movimientos en la zona central. Palacios apareció en lugar de Luna Diale, mientras que Cuello ocupó el puesto de Malcorra. En defensa, Rubio y Pintado alternaron en el lateral derecho, y en ataque Marcelo Estigarribia trabajó en reemplazo de Eric Ramírez.

Con estas pruebas, la formación tentativa de Unión para enfrentar al Malevo quedó integrada por Mansilla; Pintado o Rubio, Rocha, Ludueña y Ayala; Palacios, Mosqueira, Peresutti y Cuello; Estigarribia y Tarragona.

La práctica del sábado será decisiva para conocer qué variantes terminan de convencer al entrenador. La principal expectativa pasa por saber si Peresutti tendrá su primera oportunidad en la máxima categoría, en un encuentro importante para un Unión que necesita cambiar la imagen y volver a sumar.

Unión Madelón Riestra Mateo Peresutti
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