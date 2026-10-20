La banca del presidente de Unión para el entrenador tatengue

En la previa al partido ante Deportivo Riestra, Luis Spahn habló sobre la continuidad de Leonardo Madelón "Siempre se respalda al técnico hasta que se sienta que no puede continuar", dijo

En un hecho que resultó llamativo, el presidente de Unión Luis Spahn estuvo presente para acompañar al equipo en el partido ante Deportivo Riestra.

Y a ntes del encuentro que el Tate terminó empatando , el directivo rojiblanco dialogó con la prensa y salió a bancar al entrenador Leonardo Madelón.

Spahn habló del presente de Madelón y del equipo

"Sabemos que el grupo está unido, los sueldos están al día y hay buena predisposición. Creo que están dadas las condiciones para llevarse el triunfo que todos esperamos", indicó en la previa al choque con el Malevo.

Respecto a la irregularidad que evidenció el equipo dijo: "Es lo inexplicable del fútbol. Miremos a River o a Boca, no hay club que no tenga oscilaciones en los resultados".

Y agregó: "Sorprende a veces algunas campañas como la de Instituto, pero la inestabilidad de los rendimientos es un clásico del fútbol argentino".

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Respecto a la situación de Leonardo Madelón expresó: "Siempre se respalda al técnico hasta que se sienta que no se puede continuar, pero ¿por qué no permitir la ilusión de encadenar unos tres triunfos al hilo ahora?.

Para luego agregar: "Ahora vamos a jugar este partido que creemos que es accesible y que se puede tener un triunfo. Y después viene Estudiantes, que va a venir cansado seguro, o ‘shockeado’ en positivo o negativo por su clasificación".

Por último Spahn habló del futuro mercado de pases: "Siempre estamos midiendo y viendo posibles incorporaciones, las alternativas a futuro no nos pueden tomar por sorpresa. Si bien uno piensa que todos los nuestros van a rendir, por distintas circunstancias a veces no se da y hay que reforzar el equipo".