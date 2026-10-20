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Unión pone el foco en Estudiantes y Madelón sigue de cerca a dos jugadores clave

Unión recibirá a Estudiantes el lunes 26 de octubre, a las 19, en el 15 de Abril. Joaquín Mosqueira no sufrió una lesión y estará bajo seguimiento.

Ovación

Por Ovación

20 de octubre 2026 · 11:01hs
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Unión pone el foco en Estudiantes y Madelón sigue de cerca a dos jugadores clave

Prensa Unión

Unión cambió rápidamente el foco y comenzó a preparar el partido ante Estudiantes, un compromiso que asoma determinante para sus aspiraciones en el Torneo Clausura. El empate 1-1 frente a Deportivo Riestra le permitió cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas, aunque el punto dejó un sabor a poco y no modificó demasiado su complicado panorama en la tabla.

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El equipo de Leonardo Madelón quedó a cinco puntos de los puestos de clasificación a los octavos de final, cuando restan apenas nueve unidades por disputar. Por eso, el cruce del lunes 26 de octubre, desde las 19, en el estadio 15 de Abril, aparece como una oportunidad que el Tatengue necesita aprovechar para sostener sus chances de avanzar de fase.

Después del encuentro ante el Pincha, Unión deberá visitar a Newell's en Rosario y terminará la etapa regular frente a Vélez, en Santa Fe. Aunque el conjunto rojinegro le lleva siete puntos de ventaja, el duelo en el Coloso Marcelo Bielsa también puede tener incidencia en la definición de los clasificados.

La situación de Mosqueira y la espera por Menossi en Unión

Una de las noticias alentadoras para Madelón tiene que ver con Joaquín Mosqueira. El mediocampista salió ante Riestra por una fatiga muscular, pero el inconveniente no derivó en una lesión y no será necesario realizarle estudios médicos para evaluar su estado.

De esta manera, el entrenador cuenta, en principio, con todos los futbolistas que tuvo a disposición en el último partido. La situación de Mosqueira no representa una alarma para la planificación del próximo encuentro, aunque su evolución será seguida durante los entrenamientos.

La otra cuestión que deberá monitorear el cuerpo técnico es la recuperación de Lucas Menossi. El volante se perdió los dos últimos compromisos debido a una fascitis plantar y todavía busca dejar atrás esa molestia para volver a estar disponible. Su evolución marcará si puede reaparecer entre las alternativas para recibir a Estudiantes.

Peresutti, una aparición que le da alternativas a Madelón en Unión

Más allá del resultado en el Guillermo Laza, una de las señales positivas para Unión fue la actuación de Mateo Peresutti. El mediocampista respondió en un contexto complicado, mostró personalidad y dejó una imagen que puede abrirle las puertas a una mayor participación en el tramo final del campeonato.

Su aporte no se limitó a la actitud. Peresutti también mostró recursos futbolísticos y protagonizó una de las mejores acciones del primer tiempo, con un remate desde afuera del área que terminó impactando en el travesaño.

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En medio de la necesidad de encontrar respuestas, el volante aparece como una alternativa interesante para el entrenador. Su rendimiento puede darle continuidad dentro del equipo y representa una opción para un mediocampo que necesita recuperar funcionamiento y confianza.

Por ahora, resulta prematuro anticipar la formación que presentará Madelón frente al Pincha. Sin embargo, no sería extraño que el DT mantenga la base del equipo que enfrentó a Riestra, con la posibilidad de introducir modificaciones de acuerdo con la evolución física de sus jugadores y lo que observe durante la semana.

Estudiantes llegará después de jugarse el pase a la final de la Libertadores

El calendario también puede influir en la preparación del rival. Estudiantes visitará este jueves a Flamengo en el Maracaná, por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores, después del empate 0-0 registrado en La Plata.

El desgaste de ese compromiso y su resultado pueden repercutir en el equipo platense de cara al partido en Santa Fe. Si consigue clasificarse a la final, llegará con el impulso anímico de haber alcanzado un objetivo importante; si queda eliminado, deberá asimilar el golpe y cambiar rápidamente el foco hacia el torneo local.

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Además, el esfuerzo físico de una semifinal continental puede obligar al cuerpo técnico del Pincha a evaluar variantes para enfrentar a Unión. El Tatengue buscará sacar provecho de ese contexto, aunque su prioridad será mejorar su propio rendimiento.

Unión, obligado a sumar de a tres

El empate ante Riestra sirvió para detener la caída, pero no resolvió las dificultades que atraviesa el equipo. Unión necesita transformar ese punto en un impulso y recuperar la contundencia para afrontar las tres fechas que definirán su destino en el Clausura.

Con Estudiantes como próximo rival, el margen de error es cada vez menor. El Tatengue está obligado a ganar para mantener viva la ilusión de los playoffs y evitar que el cierre del torneo se convierta en una despedida anticipada de sus objetivos.

En el 15 de Abril tendrá una oportunidad clave. Madelón deberá encontrar las respuestas futbolísticas que todavía no aparecen de manera sostenida y aprovechar las señales positivas que dejó el último partido. Para Unión, el tiempo de las cuentas se termina: necesita resultados para seguir en carrera.

Unión Estudiantes Madelón
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