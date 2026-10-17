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Las ausencias que Unión no logró disimular y que Madelón no pudo reemplazar

Las salidas principalmente de Mauro Pittón y Rafael Profini repercutieron de manera negativa en el equipo. A eso hay que sumarle la lesión de Lautaro Vargas y la transferencia de Maizon Rodríguez

Ovación

Por Ovación

17 de octubre 2026 · 12:11hs
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Las salidas de Rafael Profini y Mauro Pittón repercutieron de manera negativa en el rendimiento del mediocampo de Unión.

Prensa Unión

Las salidas de Rafael Profini y Mauro Pittón repercutieron de manera negativa en el rendimiento del mediocampo de Unión.

La realidad indica que transcurridas 12 fechas, Unión no logró reemplazar el tándem que conformaban Mauro Pittón y Rafael Profini, ambos tranferidos al fútbol del exterior.

Los dos volantes eran titulares indiscutidos para Leonardo Madelón y es por eso que sus salidas implicaron un golpe muy duro para el cuerpo técnico.

La dificultad para conformar la zona media

Y más allá de la llegada de Joaquín Mosqueira, está claro que Unión no se reforzó de la forma que debía y las consecuencias están a la vista, dado que el DT debió apelar a jugadores jóvenes para ocupar la posición de volante central.

De hecho, Emilio Giaccone jugó varios partidos y ahora existe la chance de que Mateo Peressutti sea titular en el encuentro ante Deportivo Riestra, para acompañar a Mosqueira.

Y es que Lucas Menossi viene arrastrando una fascitis plantar y por ello Madelón no tiene demasiadas alternativas para conformar la zona central.

LEER MÁS: Entre los varios cambios que tendría Unión, se perfila la vuelta de Juan de Dios Pintado

Al punto tal, que en algunos cotejos, utilizó a Ignacio Malcorra como volante por el medio. Lo que habla a las claras de la dificultad que evidenció el entrenador para suplir las ausencias de Mauro Pittón y Rafael Profini.

La falta de equilibrio en la zona central del mediocampo se tradujo en la cantidad de goles que viene recibiendo Unión, al punto tal que le convirtieron en los 12 partidos que lleva jugados. Y a eso

Tanto Profini como Mauro Pittón aportaban recuperación y orden en la zona media, complementándose de buena manera. Y eso es lo que Madelón no pudo lograr en este campeonato, teniendo que cambiar de manera permanente a los volantes.

Unión Madelón AUSENCIAS
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