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Mateo Peresutti debutó como titular con la camiseta de Unión y fue de lo más destacado

En el empate que obtuvo el Tate ante Deportivo Riestra, el volante de 19 años fue una de las figuras del equipo junto con Lucas Ayala

Ovación

Por Ovación

21 de octubre 2026 · 12:10hs
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Mateo Peresutti se destacó en su debut como titular con la camiseta de Unión.

Mateo Peresutti se destacó en su debut como titular con la camiseta de Unión.

Además de cortar la racha negativa de cuatro derrotas consecutivas, el empate que obtuvo Unión ante Deportivo Riestra, dejó como nota a destacar, la actuación de Mateo Peresutti.

Peresutti y un debut como titular a la altura de las circunstancias

El volante de 19 años jugó su primer partido como titular con la camiseta rojiblanca y fue junto a Lucas Ayala, los dos mejores futbolistas del equipo.

Teniendo en cuenta que apenas sumaba 14' en Primera División, a Peresutti no le pesó en lo más mínimo la responsabilidad de jugar en una cancha complicada y ante un rival acostumbrado a pelear y luchar los partidos.

Incluso, estuvo cerca de convertir, con un remate desde afuera del área que impactó en el techo del travesaño. Pero además, se mostró criterioso con la pelota en los pies y mostrando aplomo en cada intervención.

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Al punto tal, que en conferencia de prensa, Leonardo Madelón destacó la actuación del mediocampista "Me voy contento con Peresutti, porque hizo un partidazo", dijo el DT.

Antes del cotejo con Riestra, Peresutti había jugado un minuto ante Platense, en lo que fue su debut y posteriormente sumó 12' contra Sarmiento y 1' frente a Instituto.

Por lo cual y en virtud de lo sucedido en el último partido, es un hecho que para recibir a Estudiantes, Peresutti tendrá un lugar en el equipo titular, conformando el tándem en la mitad de la cancha con Joaquín Mosqueira.

Unión Mateo Peresutti
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