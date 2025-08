"Me juró que no se iba a ir gratis de Unión y se va gratis haciéndose el ofendido"

Spahn apuntó contra Domina y su representante

"Nosotros teníamos una propuesta en marzo, similar a la que le enviamos en la carta documento. Pero su representante nos dijo que no, que el jugador estaba enojado y que tenía conflictos familiares. Está claro que nos fueron llevando y caímos en el engaño", comenzó diciendo Spahn.

Para luego agregar: "Por necesidades deportivas no lo apartamos del plantel y después en los últimos meses, nos fuimos enterando que los representantes del grupo de Buenos Aires, le habían dicho a otros colegas que no traigan ofertas porque a fin de año se lo llevaban libre".

Siguiendo con el tema, Spahn reveló: "Entonces, nos encontramos en una situación que ronda lo triste, lo chocante, porque rodean al jugador los representantes y quieren que quede libre. Porque hay un grupo que se convierten en dueños de la mitad del pase y ahora van a pedir una plata que van a repartir o se la van a guardar toda. Ahora pasan a ser dueños de las primas que cobra el jugador".

"Le endulzan la cabeza al futbolista y le dicen ‘no podés quedarte en Unión, no te tienen en cuenta, te quieren marginar’ cuando nosotros siempre tuvimos el deseo de estirar el vínculo. Esto nos lleva a convertirnos en malos, nosotros le hicimos una oferta de 15 millones de pesos mensuales y un retroactivo de 50 mil dólares", detalló.

Y siguió: "Pero los representantes pedían 60 millones. Le fueron diciendo cosas que no son correctas, yo estuve sentado con el señor Leandro Varino y ahora dice que no hay propuesta. El chico me dice que por qué no firmamos en marzo o abril. Fuimos víctimas de una cantidad de engaños y el chico fue poniéndose negativo, sufría por no ser titular y los representantes lo motivaron para traicionar al club".

En otro tramo de la charla Sphan manifestó: "Conseguimos una oferta del Elche para que se respete el capital inicial de Unión que no pudimos avanzar. Los representantes pidieron una cifra astronómica para firmar, pidieron una prima de 500 mil dólares y quieren cobrar de antemano porque tienen desesperación por agarrar dinero. El pibe me juró que no iba a irse gratis de Unión y termina yéndose gratis haciéndose el ofendido. Me duele la trampa en la que caen los jugadores jóvenes".

Por último, el presidente rojiblanco expresó: "La gente está enojada y quiere que lo colguemos, pero es medio tarde. El pibe es educado y buen alumno, no es alguien que no puede discernir, pero cuando lo adulan y le llenan la cabeza, se hace difícil. No va a jugar más y no debimos someternos a las mentiras de los representantes. Creo que no hay vuelta atrás, pero si dice ‘firmo o me arrepentí’ y renuncia a los representantes, lo analizaremos".