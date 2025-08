En medio del caos, Abraham pide un cambio urgente en Colón

Gustavo Abraham, uno de los referentes de la oposición en Colón, cargó fuerte contra la actual dirigencia y destacó: "Ya no tiene rumbo".

En medio de una crisis institucional que no da tregua, y con un presente futbolístico que genera preocupación en los hinchas, comienzan a alzarse voces desde distintos sectores políticos del club. Uno de los que habló en las últimas horas fue Gustavo Abraham, referente de la oposición sabalera, quien dejó definiciones contundentes sobre el presente de Colón y la falta de conducción firme en la Comisión Directiva.

“Hoy Colón está a la deriva, necesita una conducción seria, con planificación, que piense en el club y no en los cargos”, señaló Abraham en una entrevista radial, donde también cuestionó los constantes movimientos dentro de la directiva y la falta de respuestas frente al malestar generalizado de los socios.

Críticas al oficialismo y preocupación institucional

Abraham remarcó que la actual Comisión Directiva “está agotada” y que las reiteradas renuncias no hacen más que confirmar que el oficialismo “ya no tiene rumbo”. “Se están corriendo los cargos porque no hay gente que quiera seguir. Eso es gravísimo en un club como Colón”, apuntó.

En ese sentido, sostuvo que es momento de “asumir responsabilidades” y pensar en un proyecto que saque a la institución de la parálisis: “Desde la oposición venimos insistiendo hace tiempo con la necesidad de un plan. Pero para eso, primero hay que ordenar lo institucional”.

Renovación y apertura

Con las elecciones previstas para diciembre, Abraham fue cauto, pero no descartó una participación activa: “Estamos conversando con distintos sectores, hay mucha gente valiosa con ganas de colaborar. Lo importante es que haya una verdadera renovación, con transparencia y participación de todos los socios”.

También dejó en claro que el club necesita recuperar su esencia: “Colón debe volver a ser un club de puertas abiertas, con un proyecto deportivo serio, con inferiores fuertes y con dirigentes que piensen a largo plazo”.

Un mensaje al hincha

Finalmente, Abraham envió un mensaje a los simpatizantes rojinegros: “Sabemos del dolor y el enojo que sienten. Nosotros también lo vivimos como hinchas. Pero no podemos resignarnos. Hay que comprometerse, participar y exigir otra conducción para Colón”.