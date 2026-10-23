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Mosqueira destacó el sentido de pertenencia de los más jóvenes

Mosqueira valoró las oportunidades que reciben los futbolistas de inferiores y recordó su propio recorrido. También elogió a Peresutti.

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2026 · 11:33hs
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Mosqueira destacó el sentido de pertenencia de los más jóvenes

La presencia de juveniles en el plantel profesional de Unión se convirtió en uno de los aspectos destacados de la temporada. Joaquín Mosqueira, quien también surgió de las inferiores rojiblancas, valoró el espacio que están encontrando los jóvenes y resaltó la importancia de aprovechar cada oportunidad. Además, respaldó a Mateo Peresutti tras su actuación frente a Deportivo Riestra.

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La experiencia de Mosqueira como ejemplo para los nuevos talentos

Mosqueira llegó a Unión desde la Liga Casildense, debutó en Primera a los 19 años y logró consolidarse hasta despertar el interés de Talleres. Después de su paso por el conjunto cordobés, regresó a Santa Fe y hoy observa desde otra perspectiva el crecimiento de los futbolistas que buscan abrirse camino en el equipo principal.

“Me sigo considerando un chico del club”, reconoció el mediocampista, quien entiende las dificultades que implica dar el salto desde las categorías formativas al fútbol profesional.

En ese sentido, destacó que el club está generando oportunidades para jugadores como Ayala, Fagioli, Fazzi, Peresutti y Cerrudo. “Tenemos mucho sentido de pertenencia y ganas de estar en un club como Unión, viendo que las oportunidades se están dando”, expresó.

El volante también explicó que suele compartir sus experiencias con los más jóvenes para ayudarlos a comprender el momento que atraviesan. “Cuando hablo con ellos les comento todo lo que yo viví no hace mucho tiempo y que es lo mismo que están viviendo ellos en este momento”, señaló.

La apuesta por las inferiores representa una alternativa deportiva para el plantel y, al mismo tiempo, fortalece la identificación de los futbolistas con la camiseta rojiblanca. La intención es que los juveniles puedan crecer dentro de una estructura que les permita competir y ganarse un lugar por sus propios méritos.

Mientras Unión se prepara para recibir a Estudiantes, el recorrido de Mosqueira y el crecimiento de Peresutti reflejan dos etapas de un mismo proceso: la formación, la consolidación y el desafío de sostenerse en Primera División.

Mosqueira jóvenes pertenencia
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