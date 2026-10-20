"Rescato la actitud que mostró Unión y además el juego colectivo"

Joaquín Mosqueira destacó el partido que hizo el Tate a la vez que se lamentó por no haber podido superar a Deportivo Riestra

El empate de Unión ante Deportivo Riestra le permitió al equipo rojiblanco cortar la racha de cuatro derrotas consecutivas y al menos mejorar la imagen futbolística.

Luego del partido, uno de los futbolistas que dialogó con la prensa fue Joaquín Mosqueira quien destacó el rendimiento del equipo y la manera en la que afrontó el duelo ante el Malevo.

El análisis de Joaquín Mosqueira

"La verdad que el principal objetivo era cortar la racha negativa, pero nos vamos con el sabor amargo de que pudimos llevarnos los tres puntos, porque el equipo jugó muy bien y tuvo buenas intenciones", comenzó diciendo.

Para luego agregar: "Sumamos un punto en una cancha muy complicada, pero siempre buscamos jugar con la pelota por el piso y manejamos los momentos del partido".

Consultado por la molestia física por la cual pidió el cambio respondió: "Venía arrastrando una molestia y por eso en la semana hice un trabajo con los fisioterapeutas, pero es una sobrecarga y estoy bien".

Volviendo al desarrollo del partido expresó: "Fuimos los que siempre propusimos y no tengo dudas que tendríamos que haber ganado el partido. Pero rescato la actitud y el juego colectivo del equipo".

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Pensando en lo que viene, Mosqueira aseguró: "Ahora tendremos una semana larga y tranquila de trabajo para poder prepararnos y enfrentar a un gran rival como Estudiantes".

En otro tramo de la charla, Mosqueira destacó el trabajo de Mateo Peressutti "La institución prepara muy bien a los chicos para cuando les toca jugar y hoy Mateo mostró personalidad y carácter para ganarse un lugar".

Por último el volante habló del objetivo del equipo "Si bien es cierto que dejamos muchos puntos en el camino con la racha de cuatro derrotas seguidas, este grupo va a dar pelea hasta el final".