Unión frenó la caída, pero Madelón todavía no encuentra la salida

El 1-1 de Unión ante Riestra cortó la racha de cuatro derrotas consecutivas, pero no cambió el escenario de incertidumbre que rodea a Leo Madelón.

Leonardo Madelón consiguió un punto en la visita de Unión a Deportivo Riestra, pero no la tranquilidad que necesitaba. El empate 1-1 en el estadio Guillermo Laza le permitió al Tatengue interrumpir una seguidilla de cuatro derrotas consecutivas, aunque dejó abierta la principal incógnita: qué sucederá con el entrenador en las últimas tres fechas de la fase regular del Torneo Clausura.

El técnico llegó a Buenos Aires bajo una fuerte presión, después de la caída ante Defensa y Justicia y de una semana en la que su continuidad quedó en el centro de la escena. Tras aquella derrota, Madelón brindó una conferencia de prensa de aproximadamente cinco minutos, sin admitir preguntas, en la que se mostró firme y dispuesto a seguir al frente del equipo. Sin embargo, el empate ante Riestra no alcanzó para despejar las dudas sobre su futuro.

El respaldo de Spahn y las diferencias en la dirigencia de Unión

En medio de la incertidumbre, el presidente Luis Spahn respaldó al entrenador y no pretende ser quien tome la decisión de ponerle fin a su ciclo. La postura del máximo dirigente contrasta con la opinión de otros integrantes de la comisión directiva, que cuestionan la continuidad del DT en función de los resultados y del rendimiento del equipo.

La situación tiene un componente especial por lo que Madelón representa para la historia de Unión. Su identificación con el club y su condición de referente pesan en el análisis, pero el fútbol también impone sus propias reglas: los resultados, las respuestas del equipo y el cumplimiento de los objetivos terminan condicionando cualquier proyecto.

El punto conseguido ante Riestra funcionó, en ese contexto, como una tregua. No resolvió el conflicto ni garantizó la continuidad del entrenador, sino que abrió un compás de espera hasta los próximos compromisos. Madelón sigue en su puesto, pero la discusión sobre su futuro permanece instalada.

Unión necesita un milagro para meterse en los playoffs

La otra preocupación está en la tabla. Aunque desde el plantel y el cuerpo técnico sostienen que darán pelea hasta el final, las posibilidades de Unión de clasificarse a los octavos de final quedaron muy comprometidas. El margen de error es mínimo y el equipo necesita sumar de manera consistente para mantener viva la ilusión.

El calendario tampoco ofrece demasiado espacio para recuperarse. El Tatengue recibirá a Estudiantes en el estadio 15 de Abril, luego visitará a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa y cerrará la fase regular como local ante Vélez. Los dos primeros aparecen como rivales directos en la pelea por la clasificación, por lo que cada punto tendrá un valor determinante.

Más allá de las cuentas, el principal déficit pasa por el funcionamiento. Unión todavía no consigue mostrar una reacción futbolística sostenida, incluso después de cortar la serie de derrotas. El equipo está lejos de las expectativas que había generado al comienzo de la temporada y del objetivo que el propio Madelón había planteado: pelear por la clasificación a una copa internacional.

Un final de torneo que definirá mucho más que la clasificación en Unión

Las próximas tres fechas no solamente pondrán en juego las chances de ingresar a los playoffs. También serán importantes para determinar qué futbolistas continuarán en el plantel, especialmente aquellos cuyos contratos están próximos a vencer y cuya renovación deberá analizar la dirigencia.

A su vez, el cierre del Clausura condicionará la planificación de la próxima temporada. Si Unión no logra clasificarse a los octavos de final ni alcanzar el objetivo internacional, el balance deportivo quedará lejos de lo esperado. Además, el equipo podría perder parte del colchón de puntos que construyó para afrontar la lucha por la permanencia, una situación que obligaría a revisar el armado del próximo plantel.

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En ese escenario, la continuidad de Madelón aparece como uno de los temas centrales. El respaldo de Spahn le permite seguir al frente del equipo, pero no elimina los cuestionamientos ni garantiza que el ciclo continúe en 2027.

Madelón atraviesa uno de los momentos más delicados de su etapa como entrenador de Unión. El empate ante Riestra le dio un respiro, aunque todavía no consiguió cambiar el clima que rodea al equipo. Con tres finales por delante y los objetivos cada vez más comprometidos, el técnico deberá encontrar respuestas futbolísticas para sostener su proyecto y darle al Tatengue motivos concretos para creer en una recuperación.