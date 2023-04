Unión gestiona el pago para levantar la inhibición en FIFA

Uno de los temas que generan muchas controversias en Unión es la inhibición que recibió el club de parte de la FIFA por el reclamo que hizo Plaza Colonia de Uruguay tras el no pago de gran parte del cargo del préstamo por el cual Santiago Mele jugó la temporada 2022 en el club.

Desde Unión siempre se esgrimió que dicho inconveniente radicaba en la imposibilidad de girar dólares al exterior al valor oficial, y se esperó hasta último momento, no solo para recibir una autorización especial, la cual nunca llegó, no solo para pagar el cargo del préstamo sino para luego decidir si se haría o no uso de la opción de compra.