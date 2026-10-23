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Unión: La AFA ejecutó un embargo sobre los derechos de TV por el pase de Misael Aguirre

La medida la implementó AFA como consecuencia de una deuda que Unión mantiene con El Quillá por los derechos de formación del delantero

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2026 · 09:46hs
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Unión mantiene una deuda con El Quillá por los derechos de formación de Misael Aguirre.

Prensa Unión

Unión mantiene una deuda con El Quillá por los derechos de formación de Misael Aguirre.

En las últimas horas, la información que se conoció indica que el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó en su boletín oficial la resolución mediante la cual se autorizó el embargo de los derechos audiovisuales de Unión por una deuda que el club rojiblanco mantiene con Náutico El Quillá, correspondiente a los derechos de formación deportiva del futbolista Misael Aguirre. La misma es de $5.017.950, más intereses.

Embargaron los derechos de TV de Unión

Según la resolución correspondiente al caso, la medida se origina en la falta de pago por parte de la institución rojiblanca, de acuerdo con lo dispuesto el 13 de agosto de 2026 por la Gerencia del sistema Comet. Así las cosas, el reclamo contempla el monto mencionado, al que se le deberán sumar los intereses calculados desde el 27 de febrero de 2026 hasta la fecha en que se concrete el pago.

En diálogo con Sol Play 91.5, el abogado especialista en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares, indicó: "Este trámite tuvo una resolución favorable al club formador por la cual Unión debía abonarle 5 millones de pesos, no la cumplió y el propio sistema prevé que ante el incumplimiento se tiene que instar el embargo de los derechos de televisión".

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Para luego agregar: "De alguna u otra forma el club formador termina embargando los derechos audiovisuales y el club profesional transfiriendo el dinero. Estos reclamos se deben ejercer dentro de un plazo determinado de dos años a partir del momento en que se genera el hecho, porque de lo contrario prescriben".

Respecto al marco legal que ampara a las instituciones de origen bajo el Boletín 6814 de la AFA, el abogado indicó que el período reconocido abarca el entrenamiento del jugador entre los 12 y los 21 años, pudiendo reclamarse hasta la temporada en que cumple 23 años (actualmente aplicable hasta la categoría 2003).

Unión El Quillá Misael Aguirre
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