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Unión mueve sus fichas para asegurar la continuidad de otra pieza clave

Mientras Unión se juega sus últimas cartas para llegar a los playoffs del Clausura, la dirigencia ya trabaja en el próximo año y en varias renovaciones

Ovación

Por Ovación

22 de octubre 2026 · 14:57hs
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Unión mueve sus fichas para asegurar la continuidad de otra pieza clave

UNO Santa Fe / José Busiemi

Unión no quiere que la urgencia por cerrar de la mejor manera el Torneo Clausura le haga perder de vista lo que viene. Con el objetivo de ganar los partidos que restan y sostener sus posibilidades de meterse en los playoffs, en el club también empiezan a resolver cuestiones vinculadas con el armado del plantel.

En ese escenario, Lucas Menossi aparece entre los futbolistas cuya continuidad está sobre la mesa, con conversaciones encaminadas para intentar prolongar su contrato.

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Menossi, otro nombre que Unión busca sostener para el futuro

Tal como informó UNO Santa Fe días atrás, Cristian Tarragona es una de las prioridades y ya existen charlas para avanzar en su renovación. Pero no es el único caso que ocupa la agenda: Menossi también forma parte de los planes de Unión para la próxima temporada.

Uni&oacute;n pretende retener tambi&eacute;n a Lucas Menossi.

Unión pretende retener también a Lucas Menossi.

El mediocampista tiene contrato hasta diciembre y actualmente atraviesa la recuperación de una lesión que podría dejarlo afuera hasta el cierre de la fase regular. Pese a ese panorama, su situación contractual se analiza con anticipación y la intención es encontrar un acuerdo que permita mantenerlo en el plantel.

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Hay un punto que juega a favor de las negociaciones: el jugador está cómodo en Santa Fe, una señal positiva para pensar en su continuidad. De todos modos, el aspecto económico tendrá un peso determinante a la hora de acercar posiciones y definir el futuro del volante.

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La búsqueda de un entendimiento, además, no parece depender exclusivamente de cómo termine el Clausura para Unión, donde habría que lo que sucederá con Leonardo Madelón. Unión pretende adelantarse a los vencimientos de diciembre y evitar que la planificación del próximo año quede supeditada al desenlace deportivo. Por eso, mientras el plantel se concentra en la pelea por entrar a los playoffs, la dirigencia también empieza a jugar su propio partido fuera de la cancha.

Unión Lucas Menossi contrato
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