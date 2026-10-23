Unión podría repetir el equipo, pero Madelón espera por Rocha

El entrendor rojiblanco analiza repetir la formación para recibir a Estudiantes, pero aguarda por la recuperación del zaguero uruguayo

Matías Rocha arrastra una molestia y el DT de Unión Leonardo Madelón aguarda por su recuperación.

Luego del empate ante Deportivo Riestra, Leonardo Madelón se mostró conforme por el rendimiento del equipo y por ese motivo se comenzó a e specular con que Unión podría repetir la formación titular para recibir el lunes a Estudiantes.

Sin embargo, para que eso suceda, el entrenador rojiblanco aguarda por la recuperación de Matías Rocha. Y es que el zaguero uruguayo viene arrastrando una molestia muscular, por lo cual entrenó de manera diferenciada.

Así las cosas, habrá que ver si se recupera a tiempo para continuar en la formación titular o si en su defecto, Madelón tiene que buscar un reemplazante.

En ese caso, los dos marcadores centrales que fueron al banco en el último partido son: Ignacio Isla y Mateo Aimar, ya que Tomás Fagioli, titular en los primeros dos partidos del Clausura, quedó relegado en la consideración del DT.

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La otra opción en caso de que Rocha no se recupere, podría ser el ingreso de Juan de Dios Pintado, para que Tobías Rubio, se corra a la zaga central, posición que ocupó en algunos partidos con la camiseta de Racing.

Por otra parte, Joaquín Mosqueira, quien finalizó el partido ante el Malevo con una sobrecarga muscular, evolucionó durante la semana y será de la partida ante el Pincha.

Así las cosas y a tres días del partido ante Estudiantes, el único interrogante en Unión pasa por la presencia de Rocha, ya que el resto del equipo será el mismo que viene de empatar con Deportivo Riestra.