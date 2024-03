Unión repudió en un comunicado la agresión a Memo Torres

Este jueves, el jugador habló por LT9 (AM 1150) y expresó: "Estoy decepcionado y dolido por lo vivido anoche. Un hombre de 62 años me golpeó y me increpó porque me decían que yo no festejé el gol de Unión. Yo reaccioné y me pegaron".

LEER MÁS: El Kily se encargó de revertir lo que parecía un ciclo cumplido en Unión

Padre e hijo, socios con antigüedad de 27 y 16 años, respectivamente, fueron identificados y se les aplicará el derecho de admisión.

Desde la institución de la Avenida López y Planes emitieron un comunicado oficial donde repudia la cobarde agresión por Torres, a la vez que se puso a disposición, recordando además que el exfutbolista trabaja con la 10ª División de la Liga Santafesina.