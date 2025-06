Unión se asegura su parte del negocio por Nardoni

El nombre de Juan Ignacio Nardoni vuelve a cobrar fuerza en el mercado internacional, y mientras Racing se resigna a no poder retener un mayor porcentaje de su ficha, en Unión siguen atentos y expectantes. Es que el club santafesino, que conserva el 30% de los derechos económicos del jugador , podría recibir un ingreso millonario ante una inminente venta al exterior.

Desde su llegada a Racing a comienzos de 2023, Nardoni se consolidó como una de las piezas más regulares del mediocampo. Si bien no fue convocado a la Selección mayor, su proyección y nivel sostenido lo posicionan como uno de los futbolistas más atractivos del mercado argentino. Y aunque en su momento Racing había negociado la posibilidad de quedarse con la totalidad del pase , esas cláusulas ya no tienen validez.

LEER MÁS: En Chile revelan un interés de Unión por Emiliano Amor

Según detalló el portal partidario Racing de Alma, el contrato con Unión incluía dos cláusulas escalonadas del 15% cada una, que le hubieran permitido a Racing alcanzar el 100% del pase por cifras módicas. Sin embargo, la primera de ellas —750.000 dólares a ejecutar en 2024 si el jugador alcanzaba la mitad de los partidos en el año— no se activó. Las lesiones y su participación en el Sub 23 impidieron que llegara a esa cantidad de partidos. La segunda cláusula estaba atada a la primera, por lo cual también quedó sin efecto.

Unión rechazó las propuestas de Racing

Pese a haber hecho ofertas para adquirir una mayor porción del pase, Unión rechazó todas las propuestas y ya se frota las manos pensando en una venta que reportaría millones de euros, cifra a partir de la cual también percibiría una plusvalía extra.

LEER MÁS: Unión pone manos a la obra con la mira puesta en dos grandes objetivos

Desde el cuerpo dirigencial de Racing, Sebastián Saja fue claro: “Si me preguntás qué jugador me gustaría tener toda mi gestión, es Nardoni. Pero tiene mercado europeo y no es fácil retenerlo. Ojalá lo podamos ver en la Selección antes de que se vaya”.

Para Unión, el panorama es claro: cuanto más alto sea el valor de la transferencia, más grande será el rédito. Y todo indica que, con Europa mirando de cerca, el negocio está por llegar.