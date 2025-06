¿Vuelve Kike? Unión sigue de cerca la situación de Triverio en Bolivia

Enrique Triverio se encuentra en conflicto con The Strongest, mientras que Luis Spahn le dio crédito a las versiones de un posible regreso a Unión.

El mercado de pases en Unión comienza a moverse con nombres conocidos por los hinchas, y uno que resuena con fuerza es el de Enrique Triverio, delantero con pasado en el club y actualmente en conflicto con The Strongest de Bolivia. Desde Santa Fe siguen atentos el desarrollo de su situación, que podría abrir la puerta a un regreso esperado por muchos.

Según informan medios bolivianos, Triverio intimó legalmente a The Strongest por deudas salariales . El club confirmó el reclamo, al igual que el de otro jugador, Joel Amoroso , quien ya resolvió su situación. En el caso del delantero argentino, la historia sigue abierta: “La dirigencia del club comunicó que continúan las negociaciones para asegurar la permanencia de Enrique Triverio, quien intimó al club reclamando deudas devengadas”, informaron desde La Paz.

A esto se le suma un contexto económico nacional que complica aún más las negociaciones: “La falta de dólares en Bolivia ha originado más de una dificultad a las instituciones deportivas del país para cumplir con los contratos de los futbolistas”.

¿Unión va por Triverio?

Ante este escenario, el interés de Unión por repatriar al goleador comenzó a circular con fuerza. Sin embargo, desde la dirigencia tatengue mantienen la prudencia. Consultado por LT10, el presidente Luis Spahn evitó confirmar la negociación, aunque no la descartó: “Si yo digo que es una alternativa y no llega, parece que fallamos. Si lo nombramos y luego no lo contratamos, genera una presión innecesaria. Tenemos que ser responsables. Hay 3 o 4 opciones por puesto”.

Días clave

Mientras tanto, Triverio continúa entrenándose con el plantel de The Strongest, aunque su futuro es incierto. Desde la dirigencia boliviana aseguraron que la intención es resolver su caso a la brevedad: “Seguimos hablando, pero esperamos resolver la situación de Kike hasta el lunes”, reconoció un dirigente del club atigrado.

¿Se allana el camino?

En medio de las dificultades financieras del fútbol boliviano y las dudas sobre la continuidad del jugador, Unión aparece como una posibilidad concreta, sobre todo si se libera de su contrato actual. El jugador conoce el club, dejó una buena imagen y es del perfil que Leo Madelón busca para reforzar el ataque.

Por ahora, el hermetismo es total, pero la puerta está abierta. El regreso de Triverio, por ahora, es una posibilidad latente. La próxima semana será clave.