Nafta deslumbró a Santa Fe con un show inolvidable en Hub

“Lo lindo de tocar en vivo es que cada lugar tiene su magia. La energía del público afecta mucho a cómo se ejecuta la música y cómo se retroalimenta entre la banda y los presentes. A veces, en lugares más pequeños, esa energía es aún más palpable", compartió Matías García Molinari, líder de la banda, durante una entrevista exclusiva con UNO días antes del show.

A lo largo de la noche, los fanáticos disfrutaron de un setlist variado que reflejó la evolución musical de Nafta. La banda se destacó por su habilidad para fusionar géneros, experimentando con arreglos de cuerdas y samples que dieron vida a una propuesta sonora única. "La imagen termina de construir el sentido de la canción", reflexionó Matías, quien también destacó la importancia de la conexión entre lo visual y lo musical, un sello distintivo de la banda.

Para muchos en el público, esta experiencia fue algo más que un recital. "Fue una noche increíble. Es la segunda vez que los veo en vivo y cada vez me sorprenden más", dijo Gastón, un fanático que asistió al evento. Por su parte, Rita, otra de las asistentes, comentó: "Me encanta cómo Nafta sabe jugar con la intimidad de los shows. El sonido era perfecto y la cercanía con la banda hace que sea una experiencia mucho más hermosa".

El show no solo estuvo marcado por la potencia y la calidad musical de la banda, sino también por la calidez del público, que acompañó con entusiasmo cada tema. "Vamos a tocar todo lo que tenemos. Toda la carne al asador. Los que vayan podrán disfrutar de todo, no solo de los hits, sino también de esas canciones que no son tan populares pero que el público también adora", adelantó Matías antes del recital, cumpliendo con lo prometido.

"Es un proceso de mucho trabajo, muchas horas, días, meses de composición. No es como lo muestran las películas, donde los genios escriben en una hora. Fue un proceso arduo de producción y búsqueda de innovación", explicó el músico, compartiendo las entrañas del proceso creativo detrás de su último disco.

El público se entregó por completo, disfrutando de una noche que se convirtió en una fiesta, que reafirma el lugar de la banda como uno de los exponentes más importantes de la música argentina actual.

Así, Nafta demostró que, ya sea en el Luna Park o en un escenario más reducido, su música sigue siendo una experiencia fantástica para quienes se permiten ser parte de ella.