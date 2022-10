Vanesa García no correrá la Maratón Santa Fe-Coronda

En la actualidad se ubica entre las mejores nadadoras de aguas abiertas del mundo. Viene de lograr muy buenos resultados en el Lago San Juan en Canadá, una carrera de 32 kilómetros desde Peribonka a Roberval, luego fue el turno de la Capri-Nápoles en Italia, para luego pasar por los Países Bajos y Macedonia.

image.png Vanesa García muestra con mucho orgullo la medalla obtenida por el tercer puesto logrado en Canadá.

"Este año no voy a hacer Santa Fe-Coronda, estoy muy contenta que el Maratón se vuelva a realizar, ya que es un evento muy importante para la ciudad, ya que es muy folklórico, pero no la voy a hacer. Lógicamente, a pesar que no voy a estar, le deseo lo mejor a los nadadores y al comité organizador, que ha luchado mucho para que se vuelva a hacer otra edición" comenzó señalando Vanesa García a UNO Santa Fe.

La nadadora santafesina manifestó que "hoy tenemos un río bajo, el cual va a generar que muchos puntos no se puedan recorrer, como por ejemplo el Vado y la cortada de los Suspiros. Eso sería al día de hoy, ya que con el tema de la crecida en Iguazú puede que ingrese agua; con que crezca un metro y algo, ahí cambia la cosa, y se podría entrar". En el mismo sentido consideró que "yo nadé una Santa Fe-Coronda en el 2009, que fue mi primera vez, con 2.06, y recuerdo que se podía pasar por el Vado y los Suspiros. Entonces la chance que puede haber de acá hasta la competencia es que si el río crece un metro más pueden hacer todo el recorrido".

"Había pensado este año en hacer Canadá, después surgió la posibilidad de ir a Italia y Macedonia, entonces estuve dos meses haciendo tres maratones, con muchos viajes, muchos vuelos, mucho de todo, que termina cansando un poco. Primero arranqué por Canadá, en el cual me fue muy bien, ocupé la tercera posición, que fue mi primer podio. Competí diez en el circuito Fina, y lo mejor que había estado era en 2015/2016 en el cuarto lugar del ranking. El objetivo es siempre subirse a un podio, y lo logré en Canadá. Por lo que estaba super contenta, porque es una de las pruebas que más me gusta, por el agua fría" destacó la Torito santafesina.

image.png La representante de la Federación Santafesina de Natación ocupó la tercera ubicación en la tradicional Capri-Nápoles en Italia.

Su continuidad estuvo centrada en Europa, sobre lo cual indicó que "en la Capri-Nápoles alcanzamos a nadar algo más de 4 horas y media, ya que la cancelaron a causa de condiciones climáticas que no eran buenas. La pararon ahí, a casi mitad del recorrido y dieron las posiciones de acuerdo a como nosotros veníamos. Vuelvo otro sueño de poder subirme a un podio en esa carrera tan linda".

La tournée continuó: "Otro de los lugares donde tenía previsto competir era en Holanda, y surgió la posibilidad, gracias a Tomi Stefanovski, de ir a competir a Macedonia, en el cual la organización fue muy buena, ya que nos pagó los pasajes para poder ir. Entonces fui a competir, la organización impecable, al punto que estuvo el presidente a la largada y la llegada". Agregó que "posteriormente iba a nadar una carrera de 10 kilómetros en Croacia, que lamentablemente no la pude realizar porque hubo un cambio, se iba a realizar un sábado y se pasó al domingo, y ese día, justamente, comenzaba mi regreso a Argentina, y no había posibilidades de que me quede".

"Creo que el balance de la gira fue muy bueno, no hay dudas que fue mi mejor año deportivo, que logré estar en tres carreras tan importantes, que siempre han sido parte del calendario internacional de aguas abiertas de Fina, y por eso estoy supercontenta. Sorprendidas, porque uno siempre aspira a hacer un podio, pero yo pensé que no lo podía hacer. Por lo que me siento super realizada, porque para un deportista de aguas abiertas como yo, que se dedica a la larga distancia, conseguir esos tres podios seguidos lo fueron todo" aseguró la talentosa nadadora santafesina.

El futuro de las competencias de largo aliento

Un tema candente para la natación es saber si Fina va a volver a estar organizando pruebas de largo aliento, Vanesa fue contundente: "no creo, si me preguntas hoy te digo que no, de hecho, se sacaron los 25km, siempre se hacía esa distancia en el Mundial de aguas abiertas, y después estaban las carreras largas. Fina primero quitó las carreras largas, y después sacó hace poco los 25km, lo cual motivó que muchos nadadores hayan pedido que se revea la medida, pero creo que es algo muy difícil, ya que Fina apoya los 10km que es la distancia olímpica".

image.png La intensidad y el desgaste de la positiva gira realizada, la llevó a declinar su participación en la Santa Fe-Coronda.

"Igualmente se siguieron en el mundo haciendo las carreras, por más que no tengan el apoyo de Fina. El caso más claro es Capri-Nápoles, que sigue siendo importante, porque por más que no esté en Fina, no va a dejar de tener su importancia, o el Lago San Juan, lo mismo. Por lo que el año que viene van a continuar, Capri-Nápoles, Lago San Juan, Macedonia, y hemos visto el apoyo estatal en esos lugares" opinó la experimentada deportista de nuestra capital.

Vanesa aprovechó para agradecer a todos aquellos que la han apoyado para que pueda continuar con su carrera deportiva como nadadora de elite. "En primer lugar a mi familia, que en toda mi carrera me han acompañado, a mi novio, porque me banca, y también a los sponsors que me ayudan y mis amigos. Ellos son Sancor Seguros, Amiun Toyota, Luz y Fuerza, el Túnel Subfluvial, San Ignacio, Alarko distribuciones, la Cámara de Diputados de la provincia, Gatorade y Blueseventy".