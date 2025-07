La dirigencia de Colón despidió a Andrés Yllana

La noticia generó sorpresa, no por la decisión, sino por la demora . Y es que luego de la derrota de Colón ante Mitre, partido que finalizó el martes por la mañana, Andrés Yllana manifestó tener fuerzas para seguir.

Sin embargo, este jueves por la noche se conoció la noticia de que el DT fue notificado de que no seguirá siendo el entrenador de Colón y este viernes Martín Minella se hará cargo del equipo y dirigirá el partido ante Chaco For Ever.

Así las cosas, el ciclo de Yllana al frente de Colón fue de nueve partidos, acumulando seis derrotas, dos triunfos y un empate, sumando siete unidades sobre 27 en disputa con una efectividad del 26%.

En consecuencia, es el segundo entrenador que la dirigencia de Colón decide despedir en apenas 20 fechas, dado que Ariel Pereyra dirigió 11 partidos y fue cesanteado luego de la caída ante Chacarita.