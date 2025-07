Abraham, tras la reunión en el predio de Colón: "Vamos a empujar todos del carro"

"Todo fue muy positivo, muy buena predisposición de todas las partes, dimos un gran paso. Este viernes nos reuniremos con integrantes del plantel, entre todos vamos a colaborar para sacar adelante y que sea beneficio del club", expresó.

Para después admitir que "lo vamos a evaluar a eso de adelantar las elecciones en beneficio de la institución, no por lo deportivo, lo aceptaron de buen modo, no hubo un no, al contrario, entienden la situación, estamos bien encaminados".

Respecto al posible regreso de Pulga Rodríguez, disparó: "Algo se charló, vamos a esperar que sucede en definitiva, son optimistas, está avanzada la cuestión, esperemos que sea la gran noticia del día. No hay un solo socio que no esté de acuerdo con el regreso de Pulga".

El mensaje para los hinchas

"A la gente hay que decirles que vamos a empujar todos del carro, o salimos todos juntos o nos estrellamos. Vamos a charlar con el Ministerio de Seguridad, el presidente nos manifestó que no habrá suspensión de cancha. Vamos a charlar y que la cancha de Colón siga habilitada. Avanzamos en ese punto, que se queden tranquilos, Colón es muy grande y todos los vamos a sacar adelante".

"De AFA charlamos también, hay que hacer el descargo, primero hablaremos con el Ministerio de Seguridad, después hacer el descargo y tratar que el golpe sea lo menos fuerte posible".

La continuidad del actual entrenador

"Con relación al tema Yllana, es partido a partido, si el técnico lo analizaremos después de Chaco For Ever, no descartamos que acompañemos al plantel, hay que dar la imagen que necesita el club y socio, estamos en el mismo barco, lo más saludable es ponernos de acuerdo y remar para el mismo lado".

Abraham también soslayó que "les viene viene el respaldo de los grupos, es feo en situación de crisis que nadie te de una mano, fue todo lo contrario, predispuestos para colaborar, agradecieron esta postura nuestra, entre todos hay que sacarlo adelante. Cuando los colonistas empujamos salen buenas cosas".

Respecto al presente futbolístico consideró que "estamos convencidos que si clasificamos podemos llegar al objetivo más grande, charlamos más que dos horas, hay que trabajar, el club necesita que paguen la cuota, que se acerquen, más allá de lo que pase en For Ever, necesitamos contra Almirante en estas fechas serán todas finales".

La ausencia de algunos sectores a la reunión

"Cada uno sabe lo que hace, por una cuestión de principios desde nuestra fundación estamos en todas, sobre todo en las malas, lo demostramos con hechos, las elecciones serán cuando deban ser, noviembre, cuando nos pongamos de acuerdo. La prioridad es que no nos sancionen, encotrar el camino que queremos y si se dan resultados clasificar, lo político viene después".

Antes de su despedida, acotó: "Se habló de la presencia de AFA, Godano nos dice que está bien representando, vamos a tratar de cómo podemos aportar para lograr buenos réditos para el club. El presidente empezó apesadumbrado pero fue levantando nivel y todos terminamos motivados".