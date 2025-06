Mirtha Legrand festejó 57 años de programa: "Me he hecho una señora grande al lado de ustedes"

Mirtha Legrand vivió este sábado una noche especial al celebrar 57 años al aire con su emblemático ciclo, en el que por momentos no pudo contener la emoción. Vestida de gala con un deslumbrante diseño fucsia, la diva comenzó la emisión con un video que repasó sus inicios, sus momentos más icónicos y el cariño del público

Tras el clip, se puso de pie para agradecer la ovación de un estudio colmado. Con la voz entrecortada, dijo: “Me emociono, estoy muy emocionada, disculpen… Me emocioné muchísimo, 57 años, parece mentira… Me ha acompañado tanto el público… Han hecho de mí una mujer muy feliz”.