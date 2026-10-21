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Ciudad de Bolívar, la sorpresa del ascenso que desafía a Colón

Recién ascendido hace un año, el Celeste se metió en el Reducido y marcha sexto, a tres puntos del Sabalero. Tiene una estructura modesta, pero ya se ganó un lugar entre las revelaciones de la Primera Nacional.

21 de octubre 2026 · 10:01hs
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Ciudad de Bolívar, la sorpresa del ascenso que desafía a Colón

Colón afrontará su última salida de la fase regular con un desafío particular: visitar por primera vez a Ciudad de Bolívar, un rival que construyó una campaña destacada en su estreno en la Primera Nacional. El encuentro se jugará este sábado, desde las 21, en el estadio Eva Perón, donde el equipo santafesino buscará sumar fuera de casa ante una de las sorpresas del campeonato.

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De celebrar un ascenso histórico a pelear por otro salto

El presente de Ciudad de Bolívar resulta llamativo por la rapidez con la que logró instalarse en la categoría. Hace apenas un año celebraba uno de los hitos más importantes de su historia futbolística al conseguir el ascenso frente a Atlético de Rafaela, en una final que se resolvió mediante una definición por penales.

Desde entonces, el Celeste consiguió consolidarse en la Primera Nacional y transformar su primera temporada en una campaña que superó las expectativas. Con una estructura institucional modesta y una convocatoria mucho menor que la de los clubes tradicionales del fútbol argentino, el conjunto bonaerense encontró argumentos deportivos para competir y asegurarse un lugar en el Reducido por el segundo ascenso.

El club, identificado con la ciudad de Marcelo Tinelli, tiene su localía en el estadio Eva Perón, un escenario con capacidad aproximada para 5.000 espectadores. Allí recibirá por primera vez al Sabalero, en un partido que también representará una experiencia nueva para el equipo de Iván Delfino.

Un rival que puede cruzarse en el camino de Colón

Ciudad de Bolívar ocupa el sexto puesto y se encuentra a tres puntos de Colón, una diferencia que refleja la cercanía entre ambos en la tabla. Mientras el elenco santafesino busca cerrar la fase regular de la mejor manera posible y llegar fortalecido a los cruces decisivos, el local intentará aprovechar su buen presente para escalar posiciones.

El Celeste ya tiene asegurada su participación en el Reducido, pero todavía conserva objetivos por delante. Superar a Colón o acercarse a Deportivo Madryn le permitiría mejorar su ubicación de cara a una instancia en la que cada detalle puede resultar determinante.

Para el Sabalero, el compromiso tendrá una dificultad adicional: deberá adaptarse a una cancha que nunca visitó y medirse con un adversario que, pese a su corta trayectoria en la categoría, demostró capacidad para competir. En la recta final del torneo, Colón necesita responder lejos de Santa Fe y evitar que la última excursión de la fase regular se convierta en un obstáculo para sus aspiraciones de ascenso.

Ciudad de Bolívar Colón celeste

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