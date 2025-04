Colón cambió de DT, pero no se notó y sumó su quinta derrota al hilo

Defensores de Belgrano mostró un juego colectivo superior y perdonó en varias ocasiones, sino, el resultado podría haberse sentenciando mucho antes.

Colón arrancó bien, pero terminó mal el primer tiempo

En el inicio del partido, Colón salió decidido a presionar y a jugar en campo rival. Desde la intención, el Sabalero se mostraba más ambicioso, aunque en algunas jugadas se advertía cierto apuro.

Colón quería demostrar rápidamente su protagonismo, ante un rival que no se metía atrás y que buscaba disputarle la tenencia de la pelota.

Así las cosas, pasaba poco frente a los arcos. Hasta que a los 13' en la primera llegada a fondo, Defensores de Belgrano se puso arriba en el marcador, jugada que arrancó con una pelota perdida por Nicolás Talpone.

Picó por derecha Ezequiel Aguirre quien recibió y rápidamente se acomodó para meter un centro atrás y el que recibió sin marcas fue el delantero Facundo Pons quien de frente al arco remató de derecha para establecer el 1-0.

¡Gol de Defensores de Belgrano! Facundo Pons definió de primera esquinado para marcar el 1-0 de la visita.

Con tres toques, el Dragón se puso arriba en el marcador, cuando hasta ese momento no se había acercado al arco defendido por Tomás Giménez.

Colón reaccionó rápido y lo fue a buscar. Primero probó Tomás Gallay con un remate de media distancia que terminó controlando Alejandro Medina. Y luego el que intentó fue Facundo Taborda y nuevamente respondió Medina sin dar rebote.

A los 22' la aguantó bien Emmanuel Gigliotti y el que se llevó el balón fue Gallay, quien luego de amagar, remató dentro del área pero se cruzó un defensor para mandar la pelota al tiro de esquina.

Pero a los 25' Agustín Benítez se perdió el gol de manera increíble. Tiro libre desde la izquierda y el volante de Defensores de Belgrano absolutamente solo y de frente al arco remató por encima del travesaño.

Colón tenía más el balón y buscaba acorralar al elenco visitante. Por momentos jugaba con cierto criterio, pero le faltaba resolver en los metros finales.

Y cuando el Sabalero entraba en el nerviosismo lógico por encontrar el empate, el marcador central Agustín Masaccesi le simplificó todo, yendo al piso de manera imprudente y golpeando fuertemente a Facundo Castet.

De manera inmediata y a los 34' el árbitro Juan Pafundi no dudó y le sacó tarjeta roja al defensor, para dejar al Dragón con 10 futbolistas y facilitarle la tarea al conjunto rojinegro.

¡Expulsión en Defensores de Belgrano! Agustín Massaccesi vio la roja tras una dura infracción y el Dragón se queda con 10 jugadores sobre el final de la primera mitad.

Cuando se jugaban 42', el que probó fue Alan Forneris luego de un despeje de cabeza y el volante central sacó un remate de media distancia que se fue por encima del horizontal.

Por su parte, a los 44' Facundo Sánchez pateó luego de un mal despeje de un futbolista visitante, pero la pelota se elevó por arriba del travesaño.

El primer tiempo finalizó con Colón buscando llegar al empate y empujando a Defensores de Belgrano, que ante la inferioridad númerica se retrasó demasiado.

En el segundo tiempo el Sabalero desperdició un penal

Para el inicio del segundo tiempo y como era lógico de suponer, Andrés Yllana movió el banco mandando a la cancha a Christian Bernardi e Ignacio Lago, para las salidas de Barreto, de muy flojo rendimiento y Gallay.

Y con esos cambios, Colón comenzó a tomar el control del partido, jugando decididamente en campo rival. Sin embargo, a los 6' Defensores de Belgrano volvió a perderse un gol imposible.

Luego de una muy buena maniobra colectiva la pelota le quedó a Patricio Moyano quien recibió en el área chica y de frente al arco remató desviado.

Y segundos después, nuevamente llegó el elenco visitante. Facundo Pons fue a buscar una pelota larga que envió a Aguirre y a la carrera remató desviado, cuando Giménez había abandonado el arco de manera imprudente.

A los 11' y luego de una serie de rebotes dentro del área, el Puma Gigliotti recibió de espaldas dentro del área y media vuelta remató por encima del travesaño.

El Sabalero monopolizaba el balón y el Dragón solo defendía, ya que ni siquiera lograba contragolpear. Por eso el partido se jugaba en campo del equipo visitante.

A los 21', Yllana mandó a la cancha a Oscar Garrido y sacó a Facundo Sánchez. Colón buscaba atacar por izquierda juntando a Lago con Bernardi para desequilibrar por ese sector.

Pero a los 27' casi aumenta el marcador Defensores de Belgrano. Emiliano Vecchio quien recién había ingresado lo dejó solo a Enzo González quien quedó mano a mano con Giménez y el débil remate fue tapado por el arquero sabalero.

A esa altura del partido, el Dragón había dilapidado chances clarísimas para anotar el segundo y dejaba en partido a Colón que seguía yendo al ataque.

Cuando se disputaban 30' Yllana mandó a la cancha a Matías Córdoba quien venía de marcar un gol ante Chacarita y el que salió fue Alan Forneris.

El Sabalero atacaba con mucha gente y a los 37' dispuso de la chance más clara. Nicolás Talpone de media distancia sacó un remate furibundo que se estrelló en el travesaño.

Sin embargo, cuando se jugaban 42' Gigliotti ganó de cabeza, habilitó a Matías Córdoba quien no alcanzó a definir ante la salida de Medina y Bernardi de frente al arco remató, pero la pelota la desvió Fernando Rodríguez con la mano.

¡Penal para Colón y segunda expulsión del Dragón! Fernando Rodríguez vio la roja tras una mano en la línea y el Sabalero tiene la chance del empate desde los doce pasos.

El árbitro Pafundi marcó la pena máxima y además expulsó a Rodriguez. Colón tenía un penal a favor y dos jugadores más. A los 44' Bernardi ejecutó el penal rematando a la derecha de Medina quien tapó y en el rebote nuevamente atajó el disparo del cordobés.

¡Penal errado de Colón! Cristian Bernardi no pudo aprovechar la chance del empate sobre el final en Santa Fe.

En el tiempo adicional, Colón intentó de todas maneras, pero no pudo llegar al empate y sumó una nueva frustración, que lo sumerge en una crisis que parece no tener fin y que lo deja 13° y con apenas 14 puntos.

Síntesis

Colón: 1-Tomás Giménez; 4-Facundo Sánchez, 6-Nicolás Thaller, 2-Guillermo Ortiz, 3-Facundo Castet; 8-José Barreto, 5-Alan Forneris, 7-Nicolás Talpone, 10-Facundo Taborda; 11-Tomás Gallay y 9-Emmanuel Gigliotti. DT: Andrés Yllana.

Defensores de Belgrano: 1-Alejandro Medina; 4-Gustavo Mendoza, 2-Agustín Massaccesi, 6-Juan De Tomaso, 3-Fernando Rodríguez; 8-Brian Gómez, 5-Matías Laba, 10-Agustín Benítez, 11-Patricio Moyano; 7-Ezequiel Aguirre y 9-Facundo Pons. DT: Carlos Mayor.

Goles: PT 13' Facundo Pons (DB).

Cambios: PT 37' Gonzalo Gamarra x Gómez (DB), ST 0' Christian Bernardi x Barreto (C), Ignacio Lago x Gallay (C), 14' Luciano Correa x Moyano (DB), Ignacio Gutiérrez x Benítez (DB), 21' Oscar Garrido x Sánchez (C), 24' Emiliano Vecchio x Aguirre (DB), Enzo González x Pons (DB), 29' Matías Córdoba x Forneris (C), 45' Agustín Giménez x Ortiz (C),

Expulsados: PT 34' Agustín Massaccesi (DB), ST 42' Fernando Rodríguez (DB).

Amonestados: Sánchez (C) y Benítez (DB).

Árbitro: Juan Pafundi.

Estadio: Brigadier López.