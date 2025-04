El minuto a minuto de Colón contra Defensores de Belgrano

Por su parte, el Dragón llega de igual contra Temperley y es uno de los que menos perdió en lo que va de la temporada.

Live Blog Post ST 51 minutos: final y nueva derrota de Colón en Santa Fe Colón sumó la quinta derrota en fila, tercera sin goles ante su gente. Defensores le ganó 1-0 con dos hombre menos Salida Colón.jpg

Live Blog Post ST 43 minutos: Medina le atajó un penal a Bernardi El cordobés erró un penal, Colón pierde 1-0 con dos hombres más ante Defensores de Belgrano Colón Central Norte Christian Bernardi.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post ST 22 minutos: Garrido a la cancha por un desconocido Sánchez Colón no le puede entrar a Defensores de Belgrano y pierde 1-0 en el estreno de Andrés Yllana Garrido.jpg Prensa Colón

Live Blog Post ST 0 minutos; ingresan Bernardi y Lago en Colón Vuelve Lago después de 262 días en Colón junto a Bernardi para buscar dar vuelta la historia Ignacio Lago.jpg IG nacho_lago_

Live Blog Post PT 47 minutos: se fue el primer tiempo con derrota parcial de Colón Defensores de Belgrano le gana 1-0 a Colón y está con uno menos. La gente explotó contra los jugadores Colón Defensores Sánchez.jpg

Live Blog Post PT 33 minutos: Defensores se queda con uno menos por la expulsión de Masaccesi El defensor de Defensores de Belgrano le entró fuerte a Castet y vio la roja. Su equipo le gana 1-0 a Colón image.png

Live Blog Post PT 13 minutos: gol de Defensores de Belgrano, lo hizo Luciano Pons La visita se puso al frente 1-0 en Santa Fe ante Colón con una conquista del goleador visitante image.png

Live Blog Post PT 8 minutos: Gigliotti fue el que tuvo una de las primeras acciones Colón presiona desde el inicio a Defensores y por ahora un cabezazo de Gigliotti fue lo más potable Gigliotti.jpg UNO / José Busiemi

Live Blog Post PT 0 minutos: arrancó el partido entre Colón y Defensores de Belgrano Ya se juega la primera parte entre el Sabalero y el Dragón, con el estreno de Yllana como estratega del dueño de casa Andrés Yllana 2.jpg Prensa Colón

Síntesis del partido

Colón: Tomás Giménez; Facundo Sánchez, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; José Barreto, Alan Forneris, Nicolás Talpone y Facundo Taborda; Tomás Gallay y Emmanuel Gigliotti. DT: Andrés Yllana.

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Gustavo Mendoza, Agustín Massacesi, Juan De Tomaso, Fernando Rodríguez; Matías Laba, Agustín Benítez, Brian Gómez, Patricio Moyano; Ezequiel Aguirre y Facundo Pons. DT: Carlos Mayor.

Goles: PT 13' Facundo Pons (DB);

Cambios: PT 37' Gonzalo Gamarra x Brian Gómez (DF); ST 0' Christian Bernardi e Ignacio Lago x José Barreto y Tomás Gallay (C); Luciano Correa x Patricio Moyano e Ignacio Gutiérrez x Agustín Benítez (DF); 22' Oscar Garrido x Facundo Sánchez (C); 24' Emiliano Vecchio y Enzo González x Ezequiel Aguirre y Facundo Pons (DF); 30' Matías Córdoba x Alan Forneris (C); 45' Agustín Giménz x Guillermo Ortiz (C)

Amarillas: Sánchez (C)

Expulsados: PT 33' Agustín Massacesi (DB) y 40' Fernando Rodríguez (DFB)

Incidencia: ST 43' Medina (DB) le atajó un penal a Bernardi (C)

Árbitro: Juan Pafundi

Estadio: Brigadier López