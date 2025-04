Spahn, caliente en Unión: "Que demuestren que los llamé; si es así, pongo mi renuncia a disposición"

Luis Spahn salió al cruce sobre su supuesto llamado a la oposición para una lista única en Unión: "Que se bajen por mentirosos, no es la forma de hacer campaña"

Respecto a la elección de Madelón como nuevo entrenador, fue tajante: “Creíamos que era la mejor opción y fue el único ofrecimiento que hicimos. No hubo otra alternativa”. También reconoció que hubo un contacto con Gustavo Goñi, representante de técnicos y jugadores, pero descartó que haya sido algo concreto más allá de una consulta: “Tuvimos una charla informal y nos dijo que Martín Palermo no quería dirigir hasta junio. Me tiró a tres potables. Pero fue una simple llamada como tantas otras con ofrecimientos”.

Spahn arremetió contra la oposición en Unión

Por último, el presidente de Unión se mostró molesto sobre la intención de acordar una lista única. Más que nada, un llamado suyo a Héctor Desvaux y Encuentro Unionista –NdR: lo reveló en LT10 el candidato a vicepresidente Bernardo Castiglioni, que reconoció que Spahn lo contactó–: “Ni él me llamó ni yo lo llamé. Que lo demuestre. Pongo mi renuncia a disposición si es que está la llamada. Sino, que se baje por mentiroso. No es la forma de hacer campaña”.

Héctor Desvaux.jpg Spahn calentó aún más la contienda política en Unión. IG encuentrounionistaok

La interna política en Unión suma un nuevo capítulo en medio de un presente futbolístico que también requiere atención, con Madelón ya en funciones y con la necesidad de revertir la situación en la tabla.