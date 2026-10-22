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Colón perfil un equipo ante Ciudad de Bolívar: García vuelve a escena y Garate sería la única baja

Colón comenzó a trabajar con la mira puesta en su próximo compromiso. García ya está recuperado y disponible, mientras que Garate sería la única baja.

Ovación

Por Ovación

22 de octubre 2026 · 08:54hs
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Colón perfil un equipo ante Ciudad de Bolívar: García vuelve a escena y Garate sería la única baja

Prensa Colón

Colón empezó a moverse y a preparar su próximo desafío con la intención de sostener una formación similar a la que viene de igualar frente a Mitre. En los primeros trabajos, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de varios futbolistas, aunque el panorama comienza a aclararse: Federico Lértora, Castet y Antonio trabajan con el grupo, mientras que la principal incógnita pasa por la situación de Garate.

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García está recuperado y vuelve a estar a disposición

Una de las noticias positivas para el Sabalero es la recuperación de García, quien ya se encuentra disponible para volver a ser tenido en cuenta. El futbolista estuvo cerca de concentrar para el encuentro anterior, pero el cuerpo técnico decidió no acelerar los tiempos y darle algunos días más para completar su recuperación.

Con ese panorama, Colón podría repetir gran parte de la estructura que presentó ante Mitre, con algunas alternativas que dependerán de cómo evolucionen los trabajos durante la semana. Por ahora, Garate sería la única baja, mientras el resto del plantel avanza con la preparación.

El probable equipo de Colón

De no mediar inconvenientes, el Sabalero podría salir a la cancha con Tomás Giménez; Peinipil, Thaller, Rasmussen y Castet; García, Lértora, Toledo y Lago; Marcioni y Bonansea.

La formación todavía deberá confirmarse, pero la idea inicial apunta a mantener una base conocida y aprovechar las recuperaciones para llegar con mayores opciones al próximo compromiso. La evolución de los futbolistas durante los entrenamientos será determinante para que el entrenador defina los once titulares.

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