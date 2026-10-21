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El rubro en el que Colón integra el Top 5 de la Primera Nacional

Colón ocupa el quinto puesto de un ranking que lidera Agropecuario. Se trata de una cuestión que fue muy polémica en toda la temporada.

21 de octubre 2026 · 15:47hs
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El rubro en el que Colón integra el Top 5 de la Primera Nacional

UNO Santa Fe | José Busiemi

Los penales suelen ser un tema de discusión permanente en el fútbol y la Primera Nacional no es la excepción. En una categoría marcada por partidos disputados y decisiones arbitrales que muchas veces generan polémica, Colón aparece entre los equipos que más veces tuvieron la posibilidad de ejecutar desde los doce pasos en lo que va del campeonato.

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Según una estadística difundida por la cuenta de Instagram Punto Ascenso, el conjunto santafesino recibió seis penales durante la fase regular, una cifra que lo ubica en el quinto lugar entre los equipos más beneficiados con este tipo de sanciones.

El dato resulta particular si se tiene en cuenta que, a lo largo del torneo, en Colón también quedó la sensación de haber sido perjudicado en distintas decisiones arbitrales. Sin embargo, el registro muestra que el Sabalero también tuvo fallos a favor, en un escenario donde las polémicas forman parte habitual de la competencia.

El polémico penal ante San Telmo a favor de Colón

Entre los cobros que generaron controversia aparece el penal sancionado ante San Telmo por una supuesta mano que, según las imágenes y las apreciaciones sobre la jugada, no existió. Aquella decisión quedó entre las acciones discutidas en torno al arbitraje y sirve como ejemplo de que no todos los penales sancionados tienen el mismo grado de aceptación.

Del otro lado, también hubo situaciones en las que Colón reclamó infracciones que no fueron advertidas por los árbitros. Uno de los casos más reiterados estuvo relacionado con los agarrones sobre Alan Bonansea dentro del área, acciones en las que el delantero buscó imponerse ante los defensores rivales y en varias oportunidades no obtuvo la sanción que pretendía el equipo rojinegro.

Así, el análisis de los números abre el debate, aunque la cantidad de penales cobrados no alcanza por sí sola para determinar si un equipo fue beneficiado o perjudicado por los arbitrajes a lo largo de una temporada.

Agropecuario lidera el ranking que también tiene a Colón

El listado elaborado por Punto Ascenso tiene a Agropecuario como el equipo que más penales recibió en la fase regular de la Primera Nacional, con nueve sanciones a favor.

Detrás aparece Deportivo Morón, con ocho, mientras que Godoy Cruz y Chaco For Ever acumulan siete cada uno. Colón completa el Top 5 con seis penales, compartiendo ese registro con otros equipos que alcanzaron la misma cantidad.

Los equipos con más penales a favor:

  • Agropecuario: 9.

  • Deportivo Morón: 8.

  • Godoy Cruz: 7.

  • Chaco For Ever: 7.

  • Colón: 6.

La estadística permite poner en perspectiva la cantidad de veces que el Sabalero contó con una oportunidad desde los doce pasos durante el campeonato. No obstante, para evaluar el desempeño arbitral en su totalidad también resulta necesario considerar los penales no sancionados, las infracciones cobradas fuera del área y otras decisiones que pueden incidir en el desarrollo de un partido.

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En definitiva, Colón figura entre los clubes que más penales recibieron en la Primera Nacional, aunque ese dato no cierra la discusión sobre los arbitrajes. Entre cobros cuestionados, reclamos por agarrones a Bonansea y fallos que despertaron controversia, el balance arbitral del torneo sigue siendo un tema abierto para el mundo rojinegro.

Colón Primera Nacional Agropecuario
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