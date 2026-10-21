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La Reserva de Colón cortó la mala racha con un triunfazo ante Ferro en Pontevedra

Colón se impuso 1-0 como visitante por la fecha 14 de la Zona B del Clausura de Reserva. Estanislao López, al minuto de juego, anotó el tanto del triunfo.

Ovación

Por Ovación

21 de octubre 2026 · 17:37hs
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La Reserva de Colón cortó la mala racha con un triunfazo ante Ferro en Pontevedra

@ElShowdeFerro

Colón volvió a festejar en el Torneo Clausura de Proyección. En Pontevedra, el conjunto rojinegro derrotó 1-0 a Ferro por la fecha 14 de la Zona B y sumó tres puntos importantes para mejorar su posición en el campeonato. Estanislao López, al minuto de juego, anotó el gol de la victoria.

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El equipo santafesino, que venía de cortar una racha negativa con la victoria en el clásico frente a Unión, logró darle continuidad a aquel resultado y consiguió un nuevo triunfo fuera de casa. Con esta victoria, alcanzó las 11 unidades, mientras que Ferro quedó relegado al último lugar de la tabla, con apenas seis puntos.

El encuentro se disputó con el arbitraje de Pablo Gómez y tuvo al conjunto visitante como protagonista de una jornada que le permitió recuperar confianza en el tramo final de la competencia.

Los once de Colón

El equipo dirigido por Miguel Robledo salió a la cancha con Piaggio; Ravano, López, Gómez y Vera; Utrera, Favotti, Barría y Córdoba; Aguiar y Fusco.

En el banco de suplentes estuvieron Retamoso, Canovez, Lorenzon, Quagliaro, Rolón, Faure, Criscione, Panessidi y Terreno.

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Por su parte, Ferro, conducido por Sassone, formó con González; Maidana, Paulucci, Goldstein y Martínez; Larroza, Montes y Kapij; Marcos Cardozo, Correa y Raggio.

La victoria representa un nuevo impulso para Colón en el campeonato de Reserva. Tras imponerse en el clásico santafesino, el Sabalero volvió a sumar de a tres y buscará sostener esta recuperación en las últimas jornadas del Torneo Proyección.

Colón Ferro Reserva
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