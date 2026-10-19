Colón prepara la visita a Ciudad de Bolívar con varias buenas noticias para Delfino

Colón jugará el sábado a las 21 por la fecha 35 de la Primera Nacional. Iván Delfino recuperará a varios jugadores clave, pero perdería a una buena alternativa.

Colón ya dejó atrás el empate 2-2 ante Almirante Brown y comenzó a enfocarse en su próximo compromiso por la Primera Nacional. El sábado, desde las 21, el Sabalero visitará a Ciudad de Bolívar en el estadio Municipal Eva Perón, por la fecha 35 de la Zona A, con la intención de recuperar terreno y cerrar de la mejor manera posible la fase regular.

Para Iván Delfino, la semana llega con noticias alentadoras en cuanto a la disponibilidad del plantel de cara a este duelo que resulta clave para Colón frente a Ciudad de Bolívar.

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La principal novedad es el regreso de Facundo Castet, quien cumplió la fecha de suspensión por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla frente a Mitre. El defensor no pudo estar ante Almirante Brown, pero volverá a quedar a disposición del entrenador para el encuentro del sábado. De esta manera, Delfino recupera una alternativa importante para rearmar la defensa.

También hay expectativas positivas por Ignacio Antonio y Federico Lértora. El primero no pudo ser considerado ante Almirante por un problema en el tobillo, aunque el cuerpo técnico espera que se sume a los entrenamientos con normalidad este miércoles.

Lértora, por su parte, se recupera de una molestia en el cuádriceps y también estaría en condiciones de reaparecer. A ellos se suma Franco García, quien ya está recuperado desde lo físico y buscará ponerse a punto futbolísticamente durante la semana.

Budiño, afuera, y Garate, en observación en Colón

La situación de Matías Budiño es diferente. El arquero continúa recuperándose de una distensión en una de sus rodillas y no llegará al compromiso ante Ciudad de Bolívar. En tanto, la principal incógnita pasa por Leandro Garate, quien ingresó en el segundo tiempo frente a Almirante Brown, pero debió ser reemplazado por una molestia en los aductores. Su evolución durante los próximos días determinará si puede viajar.

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Así, si no aparecen nuevos inconvenientes, Delfino podría disponer de prácticamente todo el plantel de jugadores de campo, con la única ausencia confirmada de Budiño y la duda de Garate. Es una noticia importante para Colón, que necesita encontrar regularidad en el tramo final de la fase regular y llegar fortalecido al Reducido, donde buscará dar el salto hacia la máxima categoría. De todos modos, el entrenador ya dejó en claro que el equipo todavía tiene aspectos por mejorar y deberá demostrarlo en la cancha.