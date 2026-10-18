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Lago lamentó el empate de Colón: "No pudimos mantener la concentración hasta el final"

Ignacio Lago mostró su bronca por el empate de Colón ante Almirante Brown, luego de haber marcado un golazo en el final. "Se nos escapó", afirmó.

Ovación

Por Ovación

18 de octubre 2026 · 11:21hs
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Lago lamentó el empate de Colón: No pudimos mantener la concentración hasta el final

Prensa Colón

Colón tenía la victoria al alcance de la mano, pero terminó lamentando un empate que dejó sabor a derrota. El 2-2 ante Almirante Brown, en el estadio Brigadier López, frustró la posibilidad de trepar al cuarto puesto de la Zona A y dejó nuevamente en evidencia una dificultad que el equipo de Iván Delfino necesita corregir: sostener la concentración hasta el último minuto.

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En medio de la bronca por los dos puntos perdidos, Ignacio Lago volvió a destacarse con una actuación importante y un golazo sobre el cierre del segundo tiempo. Sin embargo, su conquista no fue suficiente para asegurar el triunfo, ya que la visita encontró la igualdad durante el tiempo de descuento. Después del encuentro, el delantero no ocultó su malestar y señaló los errores que terminaron condicionando el resultado.

“Fueron dos jugadas donde no mantuvimos la concentración hasta el final. Después hicimos todo el esfuerzo nosotros, pero se nos escapó”, expresó Lago, quien insistió en que el equipo debe corregir esos detalles para no volver a dejar puntos en el camino. “Hay que mejorar y prestar más atención. Pasa por la concentración y estar más firmes”, agregó.

La modificación de Delfino cambió el partido en Colón

Más allá del desenlace, Lago encontró una explicación futbolística para la mejoría que mostró Colón durante el complemento. El atacante destacó la decisión del entrenador de cambiar el esquema y sostuvo que la modificación permitió acomodar mejor al equipo en el campo.

Durante la primera etapa, el Sabalero tuvo dificultades para contener las proyecciones de los laterales-volantes de Almirante Brown, que atacaban con mucha profundidad desde una línea de cinco defensores. Esa situación obligaba a Lago a retroceder para colaborar en la marca y lo alejaba de las posiciones en las que podía lastimar.

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“En el primer tiempo sentía que estaba bajando muchísimo, lo mismo Julián por derecha. Los laterales-volantes de ellos subían muchísimo, jugaban casi de extremos los laterales. Al cuatro lo tenía que marcar yo por momentos y por eso me quedaba muy lejos del arco”, explicó.

La modificación táctica le permitió a Colón mejorar su ubicación, ganar terreno y acercarse con mayor frecuencia al área rival. “Se jugó mejor en el segundo tiempo, Iván (Delfino) cambió el esquema. Con el cambio mejoramos mucho en el juego y en el posicionamiento”, remarcó el delantero.

Un empate que puede pesar en la definición de Colón

La frustración no pasa solamente por haber recibido un gol sobre el final. Con una victoria, Colón habría alcanzado el cuarto lugar de la tabla y dado un paso importante para afrontar el Reducido con una mejor ubicación. El empate lo mantiene quinto y obliga al equipo a buscar los puntos que perdió en el Brigadier López durante las dos fechas restantes de la fase regular.

El Sabalero ya tiene garantizada su participación en el Reducido, pero todavía necesita definir desde qué posición afrontará la lucha por el segundo ascenso a Primera División. Por eso, el resultado ante Almirante Brown dejó una oportunidad desperdiciada y la obligación de responder rápidamente.

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Ahora, Colón visitará a Ciudad de Bolívar y cerrará el campeonato ante Defensores de Belgrano, en Santa Fe. Serán dos partidos determinantes para intentar escalar en la tabla y llegar a la etapa decisiva en las mejores condiciones posibles.

El golazo de Lago quedó como una de las imágenes destacadas de la tarde, pero el festejo terminó tapado por el empate agónico. El atacante puso el acento en la concentración y en la necesidad de corregir los errores; el desafío para Colón será transformar esa advertencia en una respuesta futbolística antes de que comience el Reducido.

Colón lago Almirante Brown
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Ignacio Lago fue el mejor jugador de Colón.

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