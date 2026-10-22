Colón quiere cerrar su recorrido fuera de casa antes del Reducido con una señal positiva

El Sabalero visitará este sábado a Ciudad de Bolívar en su última salida de la fase regular, con el desafío de mejorar sus números fuera de Santa Fe.

Colón afrontará este sábado, desde las 21, una prueba importante ante Ciudad de Bolívar, en lo que será su última presentación fuera de Santa Fe antes del Reducido. El rendimiento lejos del Brigadier López tuvo dos caras durante el campeonato: mientras en la primera rueda consiguió resultados positivos, en la segunda le costó encontrar regularidad y sumar de a tres.

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Un rendimiento que perdió fuerza en la segunda rueda

En sus primeras nueve presentaciones como visitante, el Sabalero cosechó tres victorias, cuatro empates y dos derrotas, una campaña que le permitió sostenerse en la pelea. Sin embargo, el panorama cambió en la segunda rueda: sobre ocho partidos, ganó solamente uno, igualó tres y perdió cuatro.

El contraste refleja las dificultades que encontró el equipo para hacerse fuerte fuera de casa en el tramo más reciente del torneo. Por eso, el compromiso frente a Ciudad de Bolívar representa una oportunidad para cambiar la imagen y recuperar confianza antes de afrontar la instancia decisiva.

La suma de los resultados detallados arroja cuatro triunfos, siete empates y seis derrotas en 17 encuentros como visitante. Colón intentará cerrar esta etapa con una alegría fuera de Santa Fe y llegar al Reducido con mejores sensaciones.