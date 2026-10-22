Qué les queda a Colón y a sus rivales en el Reducido de la Primera Nacional

A Colón le queda visitar a Ciudad de Bolívar y recibir a Defensores de Belgrano en la fase regular. Hoy jugaría el Brigadier López, con ventaja deportiva.

La recta final de la Primera Nacional empieza a definir el panorama de cara al Reducido por el segundo ascenso y Colón sabe que todavía tiene margen para mejorar su posición. Con dos fechas por delante, suma 54 puntos y ocupa el 5° puesto de la Zona A, igualado con Deportivo Madryn, que se encuentra cuarto gracias a su mejor diferencia de gol.

El objetivo del Sabalero será sumar la mayor cantidad de puntos posibles para terminar lo más arriba que pueda. No se trata solamente de una cuestión de ubicación: finalizar en una posición superior puede resultar determinante en los cruces eliminatorios, donde el mejor clasificado cuenta con ventaja deportiva.

El calendario rojinegro tendrá primero una visita a Ciudad de Bolívar y luego un partido en Santa Fe ante Defensores de Belgrano. Dos compromisos que pueden modificar su lugar en la tabla y, en consecuencia, el rival que tendrá en el comienzo de la etapa decisiva.

La pelea por los primeros puestos de la Zona A con Colón como protagonista

Ferro lidera la zona con 65 puntos y ya mira el cierre de la fase regular con una ventaja considerable. Godoy Cruz está segundo con 60, mientras que Deportivo Morón ocupa el tercer lugar con 58.

Más atrás aparecen Deportivo Madryn y Colón, ambos con 54 unidades. El conjunto de Puerto Madryn tiene una diferencia de gol de +17, contra +14 del Sabalero, el factor que hoy establece la separación entre ambos.

Colón y Deportivo Madryn, en un mano a mano para determinar quién termina quinto en la Zona A. @ClubMadryn

Ciudad de Bolívar, próximo rival de Colón, suma 51 puntos y ocupa el sexto puesto. Almirante Brown y Estudiantes de Buenos Aires, ambos con 48, completan por ahora los ocho primeros lugares de clasificación al Reducido.

La lucha sigue abierta, especialmente entre los equipos que buscan mejorar su posición antes del cierre. Para Colón, ganar en Bolívar tendrá un valor doble: sumar para sostenerse en la parte alta y evitar que un rival directo se acerque.

Las dos fechas que le quedan a Colón y sus competidores

El tramo final tendrá cruces directos que pueden modificar las posiciones de la Zona A. Este es el calendario de los principales equipos que pelean por los primeros puestos y por ingresar al Reducido:

Ferro: 65 pts (Próxima: Chaco For Ever [L] | Última: Acassuso [V])

Godoy Cruz: 60 pts (Próxima: Mitre [V] | Última: Almirante Brown [L])

Deportivo Morón: 58 pts (Próxima: Almirante Brown [V] | Última: Ciudad de Bolívar [L])

Deportivo Madryn: 54 pts (Próxima: San Telmo [L] | Última: San Miguel [V])

Colón: 54 pts (Próxima: Ciudad de Bolívar [V] | Última: Defensores de Belgrano [L])

Ciudad de Bolívar: 51 pts (Próxima: Colón [L] | Última: Deportivo Morón [V])

Almirante Brown: 48 pts (Próxima: Deportivo Morón [L] | Última: Godoy Cruz [V])

Estudiantes (BA): 48 pts (Próxima: Los Andes [L] | Última: All Boys [V])

El calendario muestra que Colón tendrá una parada exigente en Bolívar, ante un rival que también busca mejorar su ubicación, y después deberá hacerse fuerte en el Brigadier López. Deportivo Madryn, por su parte, enfrentará a San Telmo y San Miguel, mientras que Morón tendrá dos compromisos ante Almirante Brown y Ciudad de Bolívar.

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Los resultados de esos encuentros pueden modificar el ordenamiento entre el tercero y el sexto puesto. Por eso, además de sumar, el Sabalero deberá seguir de cerca lo que suceda con sus competidores directos.

El posible rival de Colón en la primera fase

Con las posiciones actuales, el primer adversario del Sabalero en el Reducido sería Gimnasia y Tiro de Salta, quinto de la Zona B con 52 puntos. Al tener Colón 54 unidades, el cruce se disputaría en el estadio Brigadier López.

El formato establece que la primera instancia se juega a partido único en la cancha del equipo mejor ubicado. En caso de empate al cabo de los 90 minutos, avanzará el conjunto que haya terminado mejor posicionado en su zona. Hoy, esa ventaja sería para Colón.

Sin embargo, el cuadro todavía puede cambiar. Gimnasia y Tiro deberá visitar a Midland y luego recibirá a Quilmes, por lo que aún puede modificar su ubicación. También hay otros equipos que podrían meterse en la pelea por ese lugar.

Gimnasia y Tiro (Salta): 52 pts (Próxima: Midland [V] | Última: Quilmes [L])

Midland: 51 pts (Próxima: Gimnasia y Tiro [L] | Última: Atlanta [V])

Colegiales: 50 pts (Próxima: Atlético de Rafaela [L] | Última: San Martín de Tucumán [V])

Deportivo Maipú: 48 pts (Próxima: Güemes [L] | Última: Tristán Suárez [V])

En consecuencia, las dos jornadas finales serán decisivas para determinar tanto la posición de Colón como el rival que le tocará en el comienzo de los playoffs.

Cómo se juega el Reducido por el segundo ascenso

El torneo se disputará mediante eliminación directa. En la primera fase participarán los equipos ubicados entre el segundo y el octavo puesto de cada zona: serán 14 clubes y se jugarán siete cruces a partido único, en la cancha del mejor clasificado. Si hay empate, avanzará el equipo con mejor ubicación en su zona.

En los cuartos de final se incorporará el perdedor de la final por el primer ascenso, junto con los siete ganadores de la fase inicial. A partir de allí se disputarán series de ida y vuelta, al igual que en las semifinales y la final por el segundo ascenso, con las ventajas de localía y desempate previstas en el reglamento.

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Para Colón, terminar lo más arriba posible no es un detalle menor. La ubicación puede darle la posibilidad de definir en Santa Fe y avanzar en caso de igualdad, una ventaja que cobra especial importancia en una competencia donde un solo partido puede determinar la continuidad o la eliminación.

El Sabalero todavía tiene seis puntos en juego para cerrar la fase regular. Primero deberá resolver su visita a Ciudad de Bolívar y luego buscará hacer valer la localía ante Defensores de Belgrano. El objetivo es llegar al Reducido con la mejor posición posible y con la ilusión de pelear por el regreso a Primera División.