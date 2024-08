De Paoli insiste con la llegada de Palavecino a Colón

Vale recordar que a Colón se le dio la chance de reabrir su mercado de pases por la lesión de Ignacio Lago y por la salida de Crisitan Vega, quien retornó a Central Córdoba de Santiago del Estero. Por el primero arribó Joel Soñora, mientras que el otro cupo el gran candidato a ocuparlo sigue siendo Matías Palavecino.

La actualidad de Palavecino en Belgrano

Matías Palabecino está relegado en Belgrano, donde solo jugó solo 41 minutos en tres partidos en el año. Fue el primer apuntado por Rodolfo De Paoli, pero cuando fue momento de hacer la gestión con Coquimbo de Chile, dueño de su pase, todo se cayó producto de lo que se pidió por el préstamo. Si bien no trascendió el monto, la dirigencia no estaba en condiciones de asumirlo, por lo que rápidamente se desplomó.

PalavecinoColón.jpg Matías Palavecino, sin lugar en Belgrano, llegará a Colón por el lesionado Ignacio Lago.

Palavecino, en diálogo con LT10 (AM 1020), reconoció: "Tengo entendido por mi representante de la situación de Colón. Cuando me lo informaron no lo dudé, sé lo grande que es Colón, no dudé un segundo".

"Soy rosarino, yo salí de Rosario Central, jugué en Gimnasia de Jujuy y Belgrano. Me considero volante de creación, de ir para adelante. Puedo jugar por derecha o izquierda. Mi pase pertenece a Coquimbo, hasta que no se resuelva tengo que esperar", agregó en otra parte de la charla.

De Paoli, a la carga por Palavecino en Colón

Por lo que se pudo saber, para Rodo De Paoli es clave contar con Palavecino, como consecuencia que considera que más allá de las alternativas que sumó Colón con Brian Farioli, Joel Soñora y los uruguayos Andrew Teuten y José Neris ninguno tiene las características de Nacho Lago.

En las últimas horas se conoció que el mismo Rodo Depa tuvo otro contacto con Palavecino, quien sigue muy dispuesto a venir a Colón. Incluso, Coquimbo habría bajado considerablemente sus pretensiones, con lo cual ahora todo dependerá de si los dirigentes están o no dispuestos a realizar el esfuerzo y contentar al DT con el extremo que tanto pretende.