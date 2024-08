Nuevo reclamo de Facundo Farías a Colón: ¿en qué consiste?

Sería por el porcentaje que le correspondía, pero que el jugador donó y que el club tendría documentado, por lo que hay tranquilidad al respecto. Dinero que cobró la dirigencia anterior y que iba destinado para las inferiores, pero que finalmente no se concretó. Entonces, el propio Farías, salió a clarar la situación en charla con Sol 91.5.

Qué dijo Facundo Farías del reclamo que se conoció en Colón

"Es todo un quilombo. Me levanté y vi mucho quilombo (risas). Ya lo dije en su momento, yo no quiero plata del club ni mucho menos. Soy uno de los chicos de las inferiores que más dinero dejó. Siempre quise irme bien. Tuve la chance de irme a otro lado y preferí quedarme a jugar la Libertadores y demás. Creo que es muy malo que se hable así. Vi unas publicaciones y sé de qué gente viene y que trabajaba con Vignatti, así que tampoco me sorprende la mala leche, así que quería aclara un poco esto, porque se ensucia mi imagen y me interesa estar bien con la gente de Colón, que es el club que amo y respeté hasta último momento", expuso Facundo Farías.

Lionel Messi y Facundo Farías.png

Mientras que más adelante, anticipó: "A mí nunca me dieron detalles de nada. Si yo lo quisiera reclamar, no habría problema, porque es algo mío y que me lo gané entrenando y jugando de pibe. Tampoco pienso que sea para tanto problema. Entiendo la situación del club, que le toca estar en el ascenso, pero yo no tuve la culpa ni tampoco me robé nada. Así que me agarraron de punto. Plata del club no quiero".

"Estoy fastioso, porque podría estar tranquilo en casa y me veo en la necesidad de salir a aclarar estas cosas, porque soy hincha y quiero seguir teniendo el respeto de la gente, que le pido que no se dejen llevar por algunas cosas. Es necesario aclarar para que cierta gente no hable al pedo", agregó el jugador desde MiamI.

De qué se trata el nuevo reclamo de Facundo Farías

En Radio Gol (FM 96.7) se dio a conocer que llegó un nuevo reclamo por el 15% de Facundo Farías. Se reveló que llegó una carta documento de un abogado que tiene jurisdicción en CABA que le exige a Futbolistas Argentinos Agremiados ese porcentaje del pase tras su pase de Colón a Inter Miami.

El fin, según se informó en dicho medio, es que Facundo Farías estaría queriendo saber qué destino tuvo el 15% que le donó al club de los 5.500.000 de dólares. La suma en cuestión es de 825.000 dólares.