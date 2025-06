Colón tiene árbitro confirmado para recibir a Mitre (SdE)

LEER MÁS: ¿Cómo marchaba Colón a esta altura el año pasado en Primera Nacional?

PRIMERA NACIONAL - 20ª fecha

Zona “A”

Sábado 28 de junio

Tristán Suarez c. Ferro Carril Oeste, a las 15.00 horas (TV)

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Mariano Rosetti

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Rodrigo Villalba

Arsenal F.C. c. Colegiales, a las 15.00 horas

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Mariana Dure

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

San Martin (T.) c. Patronato (Paraná), a las 18.00 horas

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

Dep. Madryn c. Quilmes A.C., a las 18.00 horas

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Julio Fernández

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Luciano Julio

Domingo 29 de junio

All Boys c. Atlanta, a las 14.45 horas (TV)

Árbitro: Ariel Penel

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

Alvarado (M.D.P.) c. Racing (Cba.), a las 15.30 horas en estadio José M. Minella

Árbitro: Lucas Comesaña

Asistente 1: Mariano Altavista

Asistente 2: Pascual Fernández

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

Dep. Maipú (Mza.) c. San Miguel, a las 15.30 horas

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Diego Martín

Asistente 2: José Ponce

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

Güemes (S.E.) c. Los Andes, a las 15.30 horas

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Víctor Rojas Aguirre

Asistente 2: Matías Coria

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

G. y Tiro (Salta) c. Almagro, a las 16.00 horas

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Javier Uziga

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jérez

Zona “B”

Sábado 28 de junio

Chacarita Juniors c. Nva. Chicago, a las 15.15 horas (TV)

Árbitro: Brian Ferreyra

Asistente 1: Diego Bonfá

Asistente 2: Maximiiano Castelli

Cuarto árbitro: Francisco Acosta





Talleres (R.E.) c. G. y Esgrima (J.), a las 15.30 horas

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Mariano Cichetto

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

Def. Unidos c. Alte. Brown, a las 15.30 horas

Árbitro: Gastón Monzón Brizuela

Asistente 1: Juan Manuel Vázquez

Asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella

Temperley c. Chaco For Ever, a las 17.15 horas (TV)

Árbitro: Julio Barraza

Asistente 1: Mariano Ascensi

Asistente 2: Eugenia Rocco

Cuarto árbitro: Gabriel Flores

Domingo 29 de junio

Estudiantes c. Ctral. Norte (S.), a las 15.00 horas

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Roberta Echavarría

Estudiantes (Rio IV) c. Agropecuario Arg., a las 16.00 horas

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Federico Cuello

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

Lunes 30 de junio

Colón c. Mitre (S.E.), a las 19.00 horas (TV)

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Erik Grunmann

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses

Partidos postergados

Def. de Belgrano c. San Telmo.

Dep. Morón c. G. y Esgrima (Mza.).